(คลิป)หวิดสลดหมู่!กระบะพลิกคว่ำเทกระจาดคนงานเชียงรายมุ่งหน้าไปงาว-ลำปาง เจ็บระนาว

พะเยา – เกิดอุบัติเหตุสุดระทึก-เสียงเบรก เสียงรูดครูดไปกับถนนดังสนั่น..กระบะขนแรงงานจากเชียงราย มุ่งหน้าไปงาว-ลำปาง หักหลบรถตัดหน้าเสียหลักพลิกคว่ำไถลไปกับถนนเมืองพะเยา เทกระจาดคนนั่งท้ายรถ 13 ชีวิต เจ็บกันระนาว
สายวันนี้(27 พ.ย.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา ได้รับแจ้งเหตุรถกระบะบรรทุกแรงงานจากจังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าไปอำเภองาว เกิดเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าร้าน ตรอ.นิยมช็อป บ้านร่องห้า อ.เมืองพะเยา ทำให้แรงงานทั้งหมด 13 คนกระเด็นตกจากรถกระจัดกระจาย ได้รับบาดเจ็บหลายรายจึงเดินทางออกตรวจสอบพร้อมกู้ภัยพุทธญาณ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ โตโยต้า สีขาวทะเบียน 4ฒฆ-2317 กทม.สภาพพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนและพบผู้บาดเจ็บจำนวนหลายนั่งกระจัดกระจายอยู่ข้างถนน กู้ภัยพุทธญาณจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลพะเยา
จากการสอบถามคนขับทราบว่า ขับรถนำแรงงานจากบ้านห้วยสัก จ.เชียงราย จำนวน 11 คน เพื่อไปส่งที่อำเภองาว แต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีรถขับตัดหน้า จึงหักหลบจนรถเกิดเสียหลักและพลิกตะแคงข้างและรายงานที่นั่งมาหลังรถกระเด็นออกจากรถจนได้รับบาดเจ็บหลายรายดังกล่าว
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป