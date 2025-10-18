น้ำใจยังหลั่งไหลช่วย“ลุงสุรทิน”ตำนานนักเจาะอีกหนึ่งฮีโร่ถ้ำหลวงป่วยติดเตียง ล่าสุดสื่อสารได้มากขึ้นแล้ว

เชียงใหม่ - ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือ-ให้กำลังใจ “ลุงสุรทิน” ตำนานนักเจาะอีกหนึ่งฮีโร่ถ้ำหลวงช่วย 13 หมูป่าฯ ที่ประสบอุบัติเหตุกระดูกคอหัก-เส้นประสาทค้นคอขาด ป่วยติดเตียงมานานกว่า 5 เดือน ล่าสุดพูดได้มากขึ้นแล้ว
ธารน้ำใจจากญาติมิตร ตลอดส่วนราชการต่างๆ ยังคงหลั่งไหลให้การช่วยเหลือ นายสุรทิน ชัยชมภู หรือช่างขวัญ ตำนานนักเจาะหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวง เคยนำทีมเจาะน้ำบาดาลไปเจาะเปิดทางดึงน้ำออกจากถ้ำหลวงเพื่อช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี 13 คน ได้สำเร็จเมื่อกลางปี 2561 ทาง
ล่าสุด พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ รอง ผอ.รมน.จว.เชียงราย (ท.) พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.เชียงราย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายสุรทินซึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2568 จนทำให้กระดูกคอหักและเส้นประสาทบริเวณต้นคอขาด บาดเจ็บสาหัส และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่บ้าน พักที่ ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ซึ่งพบว่านายสุรทินสามารถพูดจาได้มากขึ้น จากไม่สามารถพูดได้มาหลายเดือนหรือนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เมื่อคณะเข้าเยี่ยมนายสุรทินได้แสดงความดีใจและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับนายสุรทินเป็นผู้เคยมีอาชีพเกี่ยวกับการรับสำรวจและเจาะน้ำบาดาลมานานกว่า 30 ปี กระทั่งเกิดเหตุเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีติดอยู่ในถ้ำหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2561 จนกลายเป็นเรื่องราวโด่งดัง
และขณะที่ทุกฝ่ายไม่สามารถนำเด็กทั้ง 13 คนออกมาได้เพราะติดอยู่ในส่วนลึกของถ้ำที่มีน้ำท่วมตลอดแนว นายสุรทินได้นำเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งแรงงานมูลค่ากว่า 300,000 บาท ไปขอขุดเจาะเพื่อระบายน้ำบริเวณปากถ้ำโดยต้องใช้การขุดหลายครั้งจึงพบรูน้ำและสามารถระบายน้ำออกจากถ้ำแข่งกับเวลา เนื่องจากยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนทำให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้น
นายสุรทิน เคยกล่าวว่าค่าแรงและรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ต้องการคือการคือการที่ 13 ชีวิตของทีมหมูป่าฯ สามารถออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย.