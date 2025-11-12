ทล.สั่งชดใช้ผู้เสียหาย-เร่งสอบเหตุรถลื่นยางมะตอยเสียหลัก ที่จ.ลำปาง

ทล. สั่งผู้รับจ้างรับผิดชอบชดใช้ผู้เสียหาย จากอุบัติเหตุถนนลื่นจากยางมะตอย ทำรถเสียหาย 7 คันรวด ระหว่างงานซ่อมบำรุงผิวทาง “ทล.1” จ.ลำปาง และเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อเท็จจริง
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักลื่นไถลหลายคัน บนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กม. 712+800 ในจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 กรมทางหลวงขอแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ อธิบดีกรมทางหลวง ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงที่ 1 และแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและระดมเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
โดยอุบัติเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ซึ่งมี บริษัท ยู.พี. คอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อุบัติเหตุเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างในการอำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างทางเสริมผิวลาดยาง โดยผู้รับจ้างได้ เทลาดน้ำยางมะตอย (Tack Coat) เตรียมไว้บนผิวทาง แต่ไม่ได้ปิดกั้นช่องจราจรส่วนนั้นอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีฝนตก น้ำยางมะตอย จึงทำให้พื้นผิวถนนลื่นส่งผลให้รถยนต์ของผู้ใช้ทางที่ขับเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวเสียหลักตกข้างทาง และเกิดอุบัติเหตุรวม 7 คัน มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรวม 4 ราย
เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้ทาง ดังนั้น ทล. จึงได้เร่งรัดดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด ดำเนินการมาตรการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และรับผิดชอบต่อผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ โดย บริษัท ยู.พี. คอนกรีต จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการเยียวยาผู้บาดเจ็บ และต้องชดใช้ความเสียหายของยานพาหนะที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด
พร้อมกับเร่งดำเนินการปูผิวทางแอสฟัลต์ในส่วนที่ลาดยางมะตอยเตรียมไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (12 พ.ย. 2568) เพื่อไม่ให้พื้นผิวถนนลื่นและคืนความปลอดภัยในการสัญจร และได้สั่งการให้เร่งดำเนินการ ทำความสะอาดผิวจราจร ขจัดคราบน้ำยางที่อาจเป็นอันตราย ตลอดจนจัดวางป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มีความชัดเจนตลอดแนวพื้นที่งานบำรุงทาง และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
โดยได้เน้นย้ำไปยังผู้รับจ้างทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและแผนการบริหารจัดการจราจร (Traffic Management Plan) อย่างเคร่งครัดเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะมาตรการสำคัญ ได้แก่ การประเมินสภาพอากาศ, การอำนวยความปลอดภัย ทั้งก่อนและระหว่างงานบำรุงทาง และการจัดการพื้นผิวจราจรหลังการทำงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 1 จะเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และจะกำกับดูแลพื้นที่งานบำรุงทางให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้ทางหลวงเป็นสำคัญ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อประสานงานได้ที่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 โทร. 091 995 9414 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)