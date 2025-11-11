ชาวบ้านชำรากพร้อมอพยพ หนุนภารกิจทหารหากปะทะเขมร ด้าน ฉก.นย.ตราดเตรียมปิดพื้นที่สร้างถนนไปบ้าน 3 หลัง ก่อนทวงคืน

ตราด – ชาวบ้านชำราก จ.ตราด พร้อมอพยพออกจากพื้นที่หากเกิดการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชารอบใหม่ ลั่นแม้กลัวแต่ยินดีหนุนปฏิบัติการทางทหาร ด้าน ฉก.นย.ตราด เตรียมประกาศปิดพื้นที่สร้างถนนสายความมั่นคงไปบ้าน 3 หลัง 12 พ.ย.นี้ ก่อนเดินหน้าทวงคืนแผ่นดิน
วันนี้ ( 11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศใน ต. ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่เคยมีการสู้รบกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชา ว่ายังคงเป็นไปด้วยความสงบ ชาวบ้านในพื้นที่ยังทำมาหากินกันตามปกติ ตลาดนัด ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าต่างๆยังคงเปิดทำการค้าขายเหมือนเช่นทุกวัน แม้จะเกิดเหตุการณ์ ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ทหารเขมรนำมาลอบวางไว้บริเวณแนวชายแดน จ.ศรีสะเกษ จนเป็นเหตุให้มีพลทหารได้รับบาดเจ็บ 3 นายและทหารยศจ่าสิบเอก ได้รับบาดเจ็บขาขาด
จนทำให้ทุกเหล่าทัพต้องออกมาประกาศปกป้องอธิปไตยไทย และยกเลิกข้อตกลงระหว่างไทย-กัมพูชา ที่นายอนุทิน ชาญวีระกุล ไปเซ็นต์สัญญาไว้กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดที่ประชุม สมช. หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็ได้ประกาศยกเลิกข้อตกลงระหว่างไทย-กัมพูชาที่ลงนามร่วมกันแล้วเช่นกัน
โดย น.ส.ชลอม ดิ้นสวัสดิ์ อายุ 49 ปี ชาวบ้าน ม.4 ต.ชำราก ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยใกล้ชายแดน บอกว่าตนเองยังคงตัดยางและทำสวนผลไม้ตามปกติ ทั้งนี้หากมีการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาอีกครั้งก็พร้อมที่จะอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อให้ทหารได้ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวก ซึ่งการสู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาในครั้งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ประกาศให้ประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยต้องทิ้งบ้านไว้แต่สามารถนำสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินไปได้บ้างส่วน
“ครั้งที่แล้วตอนนั้นอยู่กับหลานและพี่สะใภ้ ซึ่งก็ได้ยินสียงยิงกันจนกลัวไปหมด จนในวันนี้ต้องทำหลุมหลบภัยไว้ที่ข้างบ้านเพื่อรองรับคนในครอบครัวให้ได้ 4-5 คน หากเกิดการสู้รบอีกครั้งก็จะได้ไม่ต้องย้ายออกจากบ้านไปไหนไกล ทั้งนี้แม้จะยังไม่เกิดการปะทะกัน แต่ทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้านไปกรีดยางในเวลากลางคืน ก็จะคอยระวังและสังเกตเสียงบนเขา และหากมีการสู้รบกันจริงๆ แม้จะกลัวแต่ก็ได้เตรียมสิ่งของทั้งหมดไว้ในกระเป๋าแล้ว"
น.ส.ชลอม ยังบอกอีกว่าหากทหารแจ้งว่าต้องปะทะกัน เราในฐานะประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุน เพราะฝั่งโน้นทำผิดข้อตกลงมาโดยตลอด อีกทั้งลูกชายก็เป็นทหารเช่นกัน
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ว่าขณะนี้ได้มีการแจ้งไปยังประชาชนและหน่วยงานที่ร่วมกันทำถนนสายความมั่นคงไปยังพื้นที่ 3 หลัง ให้ได้รับทราบแล้วว่าหลังจากวันที่ 12 พ.ย.2568 ที่พระศักดา สุนทโร จะนำรถดัมพ์จำนวน 60 คันที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในจังหวัดนำกากยางมะตอยจำนวนมากที่ได้รับจากหมวดการทางหลวงตราด (บ้านคลองสน) เข้ามาถมถนนดินที่ก่อสร้างเพื่อเชื่อมไปยังบ้าน 3 หลัง เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวแล้ว ฝ่ายความมั่นคงก็จะประกาศห้ามไม่ให้มีการเข้าพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการท้วงคืนผืนแผ่นดินบริเวณบ้าน 3 หลัง ที่ทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามา