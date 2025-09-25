นายกฯ ลั่นไม่คุยกัมพูชา ถ้ายังเสริมกำลังพล-อาวุธหนัก เร่งจ่ายเยียวยา ปชช.ชายแดนหลังแถลงนโยบาย

“อนุทิน” เผยห่วงประชาชนทุกคนตามแนวชายแดน - เร่งจ่่ยเงินเยียวยาหลังแถลงนโยบายต่อสภาฯ มองการเจรจาไม่เกิดขึ้น หากกัมพูชาเสริมกำลังพล-อาวุธหนัก ยัน 4 เดือนทำเต็มที่ไม่สูญเสียอธิปไตยของไทย
เวลา 23.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 68 ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภายหลังจากรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วจะลงไปเยี่ยมพื้นที่ชายแดนหรือไม่ ว่า ตนก็ต้องไปอยู่แล้ว เพราะมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกหนึ่งตำแหน่งด้วย ตอนนี้ที่ชายแดนเราก็มีทั้งกองทัพ มีทหาร และมีฝ่ายปกครอง โดยหน้าที่แล้วและความรับผิดชอบก็ต้องไปด้วยตัวเองอยู่แล้ว
เมื่อถามว่ารัฐบาลกัมพูชาจะอ่อนข้อกับเรามากขึ้นหรือไม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า ตอนนี้ตนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการ แต่จุดยืนของเราก็ยังมีความชัดเจนว่าการรักษาธิปไตย เรายังให้ทางฝ่ายกองทัพตัดสินใจผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติ และในพื้นที่ได้มีการประกาศกฎอัยการอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็สามารถกระทำได้โดยผู้ที่รับผิดชอบ นั่นคือแม่ทัพภาคที่ 2 แม้จะมีการเปลี่ยนตัวหลังเดือนกันยายนนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว คงมีการส่งไม้กันอย่างราบรื่น และวันนี้ที่ตนได้แต่งตั้งให้ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เข้ามาช่วยอีกแรงในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะท่านก็เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ในอดีต ก็จะมีคนที่มีความชำนาญในพื้นที่คอยกำกับดูแลสถานการณ์อยู่ ท่าทีของไทยในเรื่องของการทูตก็ยังยืนเหมือนเดิม อย่างไรเราก็จะคุยกันและต้องมีการขนย้ายอาวุธร้ายแรง กับระเบิด ตัวกำลังพลต่างๆ ที่ทางฝั่งกัมพูชาเข้ามากดดันตามชายแดนของเรา หากไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปเราก็ยังคุยอะไรไม่ได้ ซึ่งเรายังยืนในเรื่องของการปิดด่านต่างๆ จนกว่าความเป็นภัยจากกัมพูชาจะหมดลงไป
ส่วนที่ทางฝ่ายกัมพูชาออกมาเปิดเผยว่า 100 ปีปิดด่านก็ไม่ส่งผลกระทบนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า หากจะให้พูดจากใจก็จะยิ่งกระทบความ อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย
สำหรับกรณีที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนมาว่าอยากให้จบภายใน 4 เดือน นายอนุทิน เผยว่า ตนก็จะพยายามอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด แต่รับรองว่าจะไม่มีการสูญเสียอธิปไตยหรือเสียเปรียบใดๆ ของประเทศไทยเป็นอันขาด
เมื่อถามว่า 1-2 วันนี้มีความเคลื่อนไหวของกัมพูชาที่ขนอาวุธหนัก และมีโดรนบินเข้ามาในชายแดนหลายๆ จุดมองว่าเป็นการผิดข้อตกลงข้อ นายอนุทิน กล่าวว่า หากยิ่งทำเช่นนี้การเจรจาก็จะไม่เกิดขึ้น และคงจะมีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นตอนนี้เราแค่ปิดด่าน และเราอาจจะไปถึงเรื่องอื่นๆ ในเรื่องของการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เมื่อถามถึงการประชุม GBC ที่เกาะกง ที่ผ่านมาในข้อตกลง 5 ข้อ แค่ข้อแรกก็ไม่ปฏิบัตอตามนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ก็ยิ่งทำให้เห็นว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง การประชุมหารือต่างๆ ฝ่ายไทยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก็ดีที่เวลามีคนมาบอกว่าฝ่ายไทยไม่ทำตามคำพูดก็จะมีหลักฐานบ่งชี้ให้เห็นได้ชัดว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ผิดข้อตกลง และการเจรจาของผู้ที่เป็นประเทศที่สามที่พยายามจะทำด้วยความปรารถนาดีให้เกิดสันติภาพมากขึ้นเราก็จะมีเหตุผลที่จะทำให้เขาพูดกับประเทศกัมพูชาว่ากัมพูชาก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ทั้ง GBC และวงเจรจาทวิภาคีอีกหลายวง
สำหรับความห่วงใยที่จะฝากถึงประชาชนตามแนวชายแดนนั้น นายอนุทิน ระบุว่า อย่าถามแบบนี้ เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องห่วงใยประชาชนทุกคนอยู่แล้ว ห่วงยิ่งกว่าตัวเองอีก และการอพยพก็ต้องมีความเตรียม ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับข้อสั่งการจากตนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากที่ตนสามารถสั่งการในเชิง ปฏิบัติได้แล้ว ให้เร่งเตรียมเลยเรื่องของศูนย์อพยพต่างๆ แต่สิ่งที่เราได้ดำเนินการในครั้งที่แล้วก็ยังเห็นได้ชัดว่าเราสามารถที่จะเร่งจัดให้มีศูนย์อพยพได้ด้วยความรวดเร็ว ส่วนเรื่องการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็จะเร่งให้เต็มที่ ภายหลังการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นเรื่องเงินเยียวยาทุกประเภทก็อยู่ในขั้นตอนอยู่แล้ว เพราะตรงนี้ เพราะตรงนี้เป็นอำนาจการนำเสนอของหัวหน้ารัฐบาลอยู่แล้ว ในเรื่องของการอนุมัติใช้เงินเยียวยา