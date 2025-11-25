คลิปนาที! กระบะมิตซูป้ายแดง ขับฝ่าน้ำท่วมมิดคัน บนถนนบุญกัลญ์-วัดทุ่งหวัง หาดใหญ่

โซเชียลฯแห่แชร์คลิประทึก! กระบะป้ายแดงยี่ห้อดัง โชว์สมรรถนะลุยน้ำท่วมสูงบนถนนสายสำคัญของหาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อระหว่างถนนบุญกัลญ์กับวัดทุ่งหวัง ขณะที่น้ำเอ่อท่วมถนนจนเกือบมิดคัน รถยนต์ทั่วไปเริ่มไม่สามารถผ่านได้ สร้างความกังวลใจและตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็นจำนวนมาก
วันนี้ (25 พ.ย.) ผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ "BeerHatyai-Itemded" ได้โพสต์คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นสภาพน้ำท่วมสูงบน ถนนเส้นบุญกัลญ์ บริเวณวัดทุ่งหวัง ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพรถกระบะป้ายแดงยี่ห้อ Mitsubishi Triton สีเงิน (สังเกตจากรูปทรงและการออกแบบด้านหน้าและด้านหลัง) พยายามขับเคลื่อนฝ่ากระแสน้ำท่วมที่เอ่อล้นสูงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ระดับน้ำท่วมถนนจนมิดล้อรถยนต์นั่งทั่วไป แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการเดินทาง
เจ้าของคลิประบุข้อความกำกับไว้ว่า "น้ำท่วมหาดใหญ่ ถนนเส้นบุญกัลญ์ วัดทุ่งหวังง่าย รถผ่านไม่ได้แล้ว" ซึ่งเน้นย้ำถึงความรุนแรงของสถานการณ์น้ำบนเส้นทางนี้ แม้แต่รถกระบะยกสูงก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับผ่าน
ทั้งนี้ คลิปนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ มีผู้เข้าชมและแชร์ต่อจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่แสดงความกังวลต่อผู้ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว พร้อมทั้งเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ขนาดเล็กหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมสูง และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
คลิกชมคลิปวีดีโอ