ฝนถล่มพัทยานานกว่า 1 ชม.ทำน้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กสัญจรไม่ได้

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ฝนถล่มหนักนานกว่า 1 ชั่วโมงในเมืองพัทยา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กสัญจรไม่ได้ หลังฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำ เพื่อเปิดเส้นทางจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
เมื่อเวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา ( 13 พ.ย. ) ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมงในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนเรียบทางรถไฟ ซึ่งระดับน้ำสูงจนรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ โดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือบริเวณซอยเขาน้อย และถนนเรียบทางรถไฟ ซึ่งเป็นที่พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเมื่อมีฝนตกหนัก
เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ต้องเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและแจ้งประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม พร้อมห้ามรถเล็ก ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผ่านจุดที่น้ำท่วมสูงเพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
หลังจากฝนหยุดตก เจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการระบายน้ำเพื่อให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางจราจรได้ตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว