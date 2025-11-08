มวลน้ำทะลักถึงนครปฐม! นครชัยศรีจมกว่า 15 ตำบล บ้านริมท่าจีน-คลองบางแก้วน้ำล้นตลิ่ง เร่งตั้งสะพานไม้–สูบน้ำป้องกันตลาดเก่า

นครปฐม - สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.นครปฐม ยังวิกฤต มวลน้ำจากเหนือและน้ำทะเลหนุนไหลรวมลงแม่น้ำท่าจีน–คลองบางแก้ว เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ โดยเฉพาะนครชัยศรีได้รับผลกระทบหนักกว่า 15 ตำบล อบต.–เทศบาลระดมกำลังวางบิ๊กแบ็ก สูบน้ำ–ทำสะพานไม้ชั่วคราวช่วยชาวบ้าน
วันนี้ ( 8 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์มวลน้ำในจังหวัดนครปฐม ว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของอำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน เกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำท่าจีน สาเหตุจากน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือที่ถูกระบายผ่านประตูน้ำโพธิ์พระยา รวมทั้งคลองโยงและคลองมหาสวัสดิ์ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงต่อเนื่อง หลายชุมชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำ
ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ปริมาณน้ำถูกผลักเข้าคลองสาขา โดยเฉพาะคลองบางแก้ว ซึ่งเป็นคลองหลักผ่านชุมชนเมืองหลายแห่ง ทั้งย่านวัดบางแก้วและวัดไทร เขตแบ่งระหว่างตำบลท่ากระชับและตำบลบางแก้ว เจ้าหน้าที่ต้องวางแนวบิ๊กแบ็กปิดคลองเพื่อสกัดน้ำทะเลหนุน แต่ยังคงต้องสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้บางจุดเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร ชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีนได้รับความเดือดร้อนเช่นทุกปี
นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ติดตั้งป้ายเตือนน้ำท่วมขังตามจุดเสี่ยง บริเวณสะพานรวมเมฆและถนนหน้าการไฟฟ้านครชัยศรี เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ขณะที่ สภ.นครชัยศรี ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้รถขนาดเล็กและจักรยานยนต์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะถนนธรรมสพน์–หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3
ด้านนายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี เปิดเผยว่า คลองบางแก้วเป็นคลองหลักที่เชื่อมรับน้ำจากอำเภอเมืองนครปฐม ไหลผ่านหลายตำบลและชุมชน ซึ่งมักได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนที่สูงดันน้ำย้อนเข้าท่วม โดยขณะนี้มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมแล้วกว่า 15 ตำบล
โดยเฉพาะหมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี บ้านเรือนบางจุดถูกน้ำท่วมสูง 30–40 เซนติเมตร นายชูณิจ พรฉายา นายก อบต.นครชัยศรี พร้อมทีมป้องกันฯ ได้จัดทำสะพานไม้ทางเดินชั่วคราวให้ชาวบ้านสัญจร และนำกระสอบทรายไปช่วยป้องกันน้ำเข้าบ้านในพื้นที่ชุมชนวัดกลางบางแก้ว
ขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้เร่งตั้งแนวกระสอบทรายกันน้ำริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณตลาดท่านา ตลาดเก่า 150 ปี พร้อมวางบล็อกปิดท่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำย้อนเข้าตลาด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มตามจุดเสี่ยง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขตชุมชนเมือง