อ่างทองอ่วม! ทางหลวงเร่งกู้ถนนสาย 33 น้ำท่วมกว่า 500 เมตร ยังปิดการจราจรต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง - ทางหลวงจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมคันดิน–ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งสองฝั่งถนน หลังน้ำยังคงท่วมสูงช่วงสุพรรณบุรี–ป่าโมก ระยะทางยาวกว่า 500 เมตร จนต้องปิดถนนต่อเนื่อง พร้อมแนะผู้ใช้รถใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย

เวลา 12.30 น. วันนี้ ( 23 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทางหลวงเข้าดำเนินการกู้ถนนบริเวณทางหลวงหมายเลข 33 ช่วงสุพรรณบุรี–ป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นระยะทางกว่า 500 เมตร โดยในพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำสูงต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ได้วางคันดินทั้งสองฝั่งถนน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานตลอดเวลา เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวทาง แต่ระดับน้ำยังไม่ลดลงตามคาด ทำให้ต้องปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณปั๊ม ปตท. ถึงหน้าหมู่บ้านทำกลอง

ทั้งนี้ ทีมทางหลวงยังคงเฝ้าตรวจสอบรอยรั่วซึมและเสริมความแข็งแรงของคันดินอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ใช้รถถูกแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจนกว่าน้ำจะลดระดับและสามารถเปิดถนนได้ตามปกติ








