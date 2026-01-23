“ม.พะเยา” เลิกแล้ว! เวทีจูงใจนิสิตฟังแคนดิเดตนายกฯ-ผู้สมัคร ส.ส.พรรคส้มโชว์นโยบายแลกชั่วโมงกิจกรรม

พะเยา - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(มพ.) ประกาศยกเลิกเวทีเชิญแคนดิเดตนายกฯ-ผู้สมัคร ส.ส.พะเยา ขึ้นโชว์นโยบาย-แนวคิด พร้อมแจกชั่วโมงกิจกรรม จูงใจนิสิตเข้าฟัง จนโดนคนวิจารณ์กระฉ่อน
กรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมเสวนาวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยากลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ โดยเชิญวิทยากรระดับแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคประชาชน พร้อมเงื่อนไขดึงดูดใจให้นิสิตด้วยการ "แจกชั่วโมงกิจกรรม" ทำสังคมกังขาเหมาะสมหรือไม่ กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้น
รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยพะเยาสั่งยกเลิกเวทีแล้วหลังเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หวั่นกระทบความเป็นกลางทางการเมืองของสถาบันการศึกษา ย้ำตัดสินใจเพื่อลดข้อกังขา-สร้างความโปร่งใส
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเดิมระบุเชิญร่วมรับฟังนโยบายด้านการกระจายอำนาจ สาธารณสุข และประเด็นอื่นๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน และผู้สมัคร ส.ส.พะเยา เขต 1 ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2569
โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ระบุเหตุผลในการยกเลิกว่า สืบเนื่องจากปัญหาการจัดเวทีสัมมนาเชิงเศรษฐกิจการเมืองของหน่วยงานอื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้า รวมถึงความคลุมเครือในการแข่งขันนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเป็นกลางทางการเมืองของสถาบัน
คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาจากสังคม ลดข้อกังขา และคงไว้ซึ่งความโปร่งใส รวมถึงจุดยืนความเป็นกลางทางการเมืองที่ยึดถือมาโดยตลอด จึงมีมติยกเลิกการจัดเวทีดังกล่าว
ทั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหัวข้อ ไทยเทา ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มอง (ไม่) เห็น ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รศ.ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 3 เป็นวิทยากรหลัก
ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คือข้อความท้ายโปสเตอร์ที่ระบุว่า นิสิตที่เข้าร่วมได้รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการเก็บชั่วโมงกิจกรรมเพื่อสำเร็จการศึกษา ทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสมและความสมัครใจของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม การยกเลิกเวทีครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามของมหาวิทยาลัยพะเยาในการลดแรงปะทะทางสังคม และรักษาพื้นที่การศึกษาให้ปลอดจากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงกระแสร้อนแรงของสังคม