ชายปริศนาปั่นจักรยานแก้เสื้อกวัดแกว่งข้ามไปมาสลับนอนบนถนนหน้า ม.พะเยา ชาวบ้านเตือนไม่ฟังต้องถึงมือตำรวจ

พะเยา-ลุ้นระลึก..ชายปริศนาไม่รู้ที่มาที่ไป ปั่นจักรยานไปจอดบนถนนพหลโยธินหน้า ม.พะเยา ก่อนถอดเสื้อกวัดแกว่ง เดินข้ามถนนไปมาสลับนอนบนผิวจราจร ชาวบ้านเตือนกลับไม่เชื่อฟังต้องแจ้งตำรวจให้ไปบอกกลับบ้านหวั่นเกิดอุบัติเหตุ
วันนี้ (21 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อได้มีขายคนหนึ่งปั่นรถจักรยานไปบนถนนพหลโยธิน เมื่อถึงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมืองพะเยา ได้ลงจากรถแล้วถอดเสื้อออกก่อนจะถือเสื้อกวัดแกว่งไปมา ก่อนจะเดินข้ามถนนไปและกลับสลับกันไปมาจนน่าหวาดเสียวว่าจะถูกรถชน โดยขาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวต่างพากันตื่นตกใจเพราะเป็นถนนสายหลักที่มีรถสัญจรผ่านไปมาอย่างต่อเนื่อง บางช่วงชายคนดังกล่าวยังก่อเหตุระทึกยิ่งขึ้นไปอีกโดยลงไปนอนบนผิวถนนใกล้เส้นสีเหลือง ทำให้มีขาวบ้านที่พบเห็นต่างทนไม่ไหวและได้เข้าไปห้ามปรามให้ยุติการกระทำ แต่ปรากฎว่าชายคนดังกล่าวไม่ยอมฟังและยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมโดยอ้างว่าถ้าถือเสื้อกวัดแกว่งแบบนี้รถจะไม่กล้าชน จากนั้นก็เดินข้ามถนนไปมาสลับกับนอนบนผิวจราจรเหมือนเดิมท่ามกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้าน
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้จุดเกิดเหตุ กล่าวว่าตนได้ออกไปเตือนชายคนดังกล่าวแล้วหลายครั้งแต่เขาไม่ยอมฟัง ตนเกรงจะเกิดอุบัติเหตุจึงตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและเข้าไปตักเตือนชายคนดังกล่าว ซึ่งชายคนดังกล่าวกลับพูดจาไม่เหมือนคนปกติโดยอ้างว่าไม่ได้มึนเมาสุราแต่กำลงจะไปรบกับประเทศเพื่อนบ้านและบางครั้งก็บอกกำลังจะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าชายคนดังกล่าวไม่มีพฤติกรรมที่รุนแรงหรือพกพาอาวุธ จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้เก็บข้าวของออกจากถนน รวมทั้งแนะนำให้เดินทางกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ถนนรายอื่นซึ่งชายคนดังกล่าวได้เชื่อฟังเป็นอย่างดี
ก่อนเดินทางกลับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวคนเดียวกันยังได้แสดงน้ำใจด้วยการเชิญชายที่สร้างความหวาดเสียวให้เข้าไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวในร้าน เนื่องจากมีความห่วงใยในความปลอดภัยและไม่ต้องการให้ได้รับอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น ขณะที่ชาวบ้านได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นด้วย.