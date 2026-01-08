xs
โจรย่องฉกพัดลมหน้า “ร้านโกพงษ์ข้าวมันไก่” วัดพระพุทธบาท กล้องจับชัด ก่อนหายลอยนวล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระบุรี – เจ้าของร้านข้าวมันไก่หน้า วัดพระพุทธบาท ผงะ! เปิดกล้องวงจรปิดพบชายปริศนาย่องเข้าร้านกลางดึก ฉวยพัดลมติดเสาปูนมูลค่ากว่าพันบาท ก่อนเดินข้ามถนนหายไปหน้าตาเฉย ฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าอย่าชะล่าใจ ทรัพย์สินต้องล็อกให้แน่นหนา

วันนี้ ( 8 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Borworn Pongsupab ได้โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิด พร้อมข้อความเตือนภัย หลังถูกคนร้ายย่องเข้ามาขโมยพัดลมภายในร้านข้าวมันไก่ บริเวณหน้าวัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

จากภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เมื่อเวลา 21.35 น. ของวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา พบคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูง ผมสั้น เดินออกมาจากแนวกำแพงวัดพระพุทธบาท พร้อมหิ้วถุงพลาสติก ก่อนข้ามถนนมานั่งที่โต๊ะหินหน้าร้าน เมื่อเห็นว่าปลอดคนจึงย่องเข้ามาหลบอยู่ภายในร้าน จากนั้นอาศัยจังหวะเผลอ ถอดพัดลมที่แขวนอยู่กับเสาปูน แล้วหิ้วข้ามถนนหลบหนีไป

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบกับ นายบวร พงษ์สุภาพ อายุ 34 ปี เจ้าของร้าน โกพงษ์ข้าวมันไก่ ซึ่งชี้จุดเกิดเหตุ พร้อมเปิดเผยว่า ร้านได้ติดตั้งพัดลมไว้ 2 ตัว เพื่อช่วยระบายอากาศบริเวณจุดเตรียมและปรุงอาหาร แต่ถูกขโมยไป 1 ตัว มูลค่ากว่า 1,000 บาท

นายบวร กล่าวว่า ทราบเรื่องจากเพื่อนบ้านที่โทรมาแจ้งว่าพัดลมหายไป จึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังและพบพฤติกรรมคนร้ายชัดเจน โดยคนร้ายใช้เวลานั่งสังเกตการณ์อยู่หน้าร้าน ก่อนย่องเข้ามาหลบใต้เคาน์เตอร์ แล้วถอดพัดลมออกไปอย่างใจเย็น

ขณะนี้ได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.พระพุทธบาท แล้ว พร้อมฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าให้ระมัดระวังทรัพย์สิน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่วางไว้ด้านนอกอาคาร ควรล็อกกุญแจหรือเก็บเข้าที่ให้มิดชิด เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ






