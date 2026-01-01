กกต.ยันไม่จริง ข่าวอนุมัติคนละครึ่งพลัส เฟส 2 เตือนอย่าแชร์ จ่อเอาผิด

กกต.แจง คลิปอ้าง “กกต.เห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2" ไม่เป็นความจริง เร่งสอบเอาผิดคนทำ -มือปล่อยบนโซเชียล
วันนี้(1 ม.ค.)สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ด้วยปรากฏคลิปภาพและข้อความ เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบและอนุมัติ งบประมาณจำนวน 40,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่ สำนักงานฯขอชี้แจงว่า ข้อความหรือคลิปภาพดังกล่าว ไม่เป็นความจริงและคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เคยมีมติเกี่ยวกับโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” และคณะรัฐมนตรีไม่ได้ส่งเรื่อง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา แต่อย่างใด
ดังนั้น ข่าวที่อ้างว่า “กกต. เห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2” จึงเป็นข้อมูลเท็จ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ใดที่จัดทำหรือเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าว และจะดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความหรือแซร์คลิปที่ไม่ได้เป็นความจริง และขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น หรือบริการสายด่วน โทร. 1444