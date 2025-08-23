"สม รังสี" แฉยับ! การทุจริตในกองทัพกัมพูชา แม้แต่เงินช่วยทหารแนวหน้ายังถูกขโมย

นายสม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการทุจริตภายในกองทัพ โดยระบุว่า แม้แต่เงินช่วยเหลือสำหรับทหารแนวหน้ายังถูกขโมยไปอย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนทหารกล้าที่ยอมสละชีพเพื่อชาติ กลับได้รับเงินช่วยเหลือเพียง 10 ล้านเรียล หรือประมาณ 25 ดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้น ทั้งที่เขาควรจะได้รับรางวัลที่เหมาะสมกับการเสียสละของเขา
นอกจากนี้ เงินเดือนของกองทัพยังถูกหักทุกเดือน เพื่อนำไปใช้ในงานเลี้ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง ขณะที่ทหารต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก
