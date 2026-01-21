ดรามาสนั่น! ม.พะเยาแจกชั่วโมงกิจกรรมแลกฟัง "แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน" ชาวเน็ตถามหาความเป็นกลาง-จี้ กกต.ตรวจสอบ

เพจดังและชาวเน็ตตั้งคำถามสนั่น หลังโปสเตอร์งานเสวนาพรรคประชาชนโผล่แจก '3 ชั่วโมงกิจกรรม' จูงใจนิสิตเข้าฟังแคนดิเดตนายกฯ วิเคราะห์เศรษฐกิจสีเทา ด้านเพจ 'The METTAD' รุดแท็กถาม กกต. ทำแบบนี้ได้หรือ? หวั่นใช้สิทธิประโยชน์ทางการศึกษาเอื้อประโยชน์ทางการเมือง ขณะที่สังคมเสียงแตก มองเป็นงานวิชาการหรือการล้างสมอง
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมเสวนาวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเชิญวิทยากรระดับแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคประชาชน พร้อมเงื่อนไขดึงดูดใจให้นิสิตด้วยการ "แจกชั่วโมงกิจกรรม" ทำสังคมกังขาเหมาะสมหรือไม่ ด้านเพจดังแท็กถาม กกต.เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังเพจ "The METTAD" และผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้แชร์ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาหัวข้อ "ไทยเทา ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มอง (ไม่) เห็น" ซึ่งระบุวันจัดงานในวันที่ 20 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเด็นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษคือ รายชื่อวิทยากรหลัก ได้แก่ รศ.ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งมีสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 3 ของพรรค และข้อความในโปสเตอร์ที่ระบุชัดเจนว่า "แจกชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง" สำหรับนิสิตที่เข้าร่วม
เพจ "The METTAD" ได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า "ทำแบบนี้ได้เหรอครับ" พร้อมทำการแท็กไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ตรวจสอบว่าการนำสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาหรือคะแนนกิจกรรมมาจูงใจนิสิตให้เข้าร่วมฟังนักการเมือง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง หรือเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองหรือไม่
ขณะที่กระแสตอบรับจากชาวเน็ตแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน
ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์มองว่าการแจกชั่วโมงกิจกรรมเป็นการ "บังคับกลายๆ" ให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่มีนัยทางการเมือง และอาจเป็นการล้างสมองโดยใช้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ฝ่ายสนับสนุนโต้แย้งว่าหัวข้อเรื่อง "เศรษฐกิจสีเทา" เป็นประเด็นทางวิชาการที่สำคัญ นิสิตควรได้รับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและคนทำงานจริง พร้อมระบุว่าหากพรรคอื่นจัดกิจกรรมในเชิงวิชาการเช่นนี้บ้าง มหาวิทยาลัยก็ควรเปิดกว้างให้ทำได้เช่นกัน
ล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือแถลงการณ์ชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเจ้าของสถานที่ และพรรคประชาชน ถึงที่มาของการประสานงานจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติให้กิจกรรมนี้สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมส่วนกลางของนิสิตได้ ซึ่งหลายฝ่ายกำลังจับตาดูท่าทีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด