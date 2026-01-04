เตือนภัย! มิจฉาชีพมามุกใหม่ ใช้ "ซีรีส์แนวตั้ง" แฝงเว็บพนัน-ดูดข้อมูลส่วนตัว หลอกโอนเงิน

เพจ "ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอก Police Don't Cry" โพสต์คลิปเตือนภัยกลโกงรูปแบบโดยมิจฉาชีพหลอกเหยื่อผ่าน "ซีรีส์แนวตั้ง" อ้างว่าดูคลิปก็สามารถรับเงินได้ คลิปดังกล่าวแฝงเว็บพนัน เสี่ยงดูดข้อมูลส่วนตัว
วันนี้ (4 ม.ค.) เพจ "ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอก Police Don't Cry" ได้โพสต์คลิปเตือนภัยกลโกงรูปแบบใหม่ที่กำลังระบาด โดยมิจฉาชีพหลอกเหยื่อผ่าน "ซีรีส์แนวตั้ง" หรือละครสั้นบนแอปพลิเคชันมาเป็นเหยื่อล่อ โดยใช้อุบายว่าเพียงแค่ดูคลิปวิดีโอก็สามารถรับเงินได้จริง เช่น ดู 1 คลิปรับ 100 บาท หรือดูครบ 3 คลิปรับสูงสุดถึง 1,000 บาท
โดยผู้โพสต์เผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพมีพฤติการณ์อันตราย 2 รูปแบบหลัก ดังนี้
1.หลอกให้ดูเพื่อสะสมยอดแต่ถอนไม่ได้ - ในช่วงแรกผู้ใช้งานอาจได้รับเงินโอนจริงเพื่อสร้างความเชื่อใจ แต่เมื่อมียอดเงินสะสมมากขึ้น มักจะถูกเงื่อนไขต่าง ๆ บีบให้โอนเงินเพิ่ม หรือท้ายที่สุดจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จริง
2.แฝงโฆษณาเว็บพนันและดูดข้อมูล - ขณะรับชมซีรีส์จะมีโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งเพื่อล้างสมองให้เกิดความอยากรู้อยากลอง นอกจากนี้ การสมัครใช้งานแอปฯ เหล่านี้ยังเสี่ยงต่อการถูกแอบอ้างดูดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ และอาจทำให้บัญชีธนาคารของผู้เสียหายถูกอายัดหากเงินที่โอนเข้ามาเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด
เจ้าหน้าที่เตือน อย่าหลงเชื่อแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่อ้างว่า "ดูหนังแล้วได้เงิน" เพราะไม่มีอยู่จริง หากพบเห็นโฆษณาในลักษณะดังกล่าวแนะนำให้บล็อกและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย