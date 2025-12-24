ศิลปินไทยเดือด! แฉกัมพูชาเปิดแนวรบ "Propaganda" วาดภาพบิดเบือนประวัติศาสตร์ ปั่นสื่อโลกให้ไทยดูเลวร้าย

ไทยกำลังตามเกมไม่ทัน! ศิลปินดัง ‘จินต์ จิรากุลสวัสดิ์’ เปิดโปงยุทธวิธีใหม่กัมพูชา เปิดแนวรบด้านศิลปะระดมจิตรกรนับร้อยสร้างผลงาน Propaganda บิดเบือนประวัติศาสตร์ ป้ายสีไทยเป็นผู้รุกรานหวังหลอกสื่อโลกและปั่นกระแสความน่าสงสาร แฉเบื้องหลังมีตระกูลดังหนุนงบ จี้กระทรวงวัฒนธรรมเลิกนิ่งเฉย เร่งสนับสนุนศิลปินไทยแก้เกมก่อนสายเกินแก้
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Gins Jirakulsawat" หรือ จินต์ จิรากุลสวัสดิ์ ศิลปินที่ทำงานด้านศิลปะมาอย่างยาวนาน มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เผย กัมพูชากำลังใช้ "งานศิลปะ" เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อผ่านการรวมกลุ่มศิลปินในและต่างประเทศสร้างผลงานที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ไทยดูเป็นผู้รุกรานและเรียกความสงสารจากสื่อทั่วโลก โดยเบื้องหลังอาจมีการสนับสนุนทางการเมืองและงบประมาณจากตระกูลฮุน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ตอนนี้เขมรเปิดแนวรบด้านศิลปะ กำลังเขียนเรื่องราวโกหกผ่านบทความและงานศิลปะให้ไทยเป็นผู้รุกราน หลอกลวงสื่อต่างประเทศ และไทยกำลังตามเกมไม่ทัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และกระทรวงวัฒนธรรม ควรขยับได้แล้ว
โพสก่อนหน้านี้ผมได้เล่าไปแล้วว่า เขมรได้มีการระดมศิลปินเขมรกว่า 50-60 ชีวิต และศิลปินฝรั่งต่างชาติ มาวาดภาพตอแหลชาวโลกว่าพวกเขาน่าสงสารเพราะโดนไทยรุกราน และนำภาพเหล่านั้นไปลงตามสื่อต่างๆ ขายความน่าเห็นอกเห็นใจ ผ่านภาพที่วาดให้ดูน่าสงสาร หากมองผิวเผิน จะรู้สึกว่า โอ้โห ทำไมประเทศนี้มันน่ารันทดหดหู่จังวะ
ทำไมประเทศไทยช่างโหดร้ายขนาดนี้วะเนี่ย แต่ในคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมา ผมได้บังเอิญเห็นว่ามีการร่างภาพหัวพ่อลูกตระกูลฮุนเอาไว้ องค์ประกอบแม่งใหญ่กว่าทุกอย่างในภาพ ยังไม่ได้ลงสี เพราะเอาส่วนอื่นๆมาขายความน่าสงสารก่อน
จึงทำให้รู้เจตนาของผลงานชิ้นนี้ว่าทำเพื่อ “อวย” ไอ้บ้าฮุนเซน อาจจะเป็นคำสั่งของมันโดยตรง และอาจจะมีเงินทุนสนับสนุนในการทำผลงานดังกล่าว
เพราะถ้าไม่มีเงินสนับสนุน ก็คงไม่มีอุปกรณ์ต่างๆ งอกขึ้นมาได้ มันเป็นการทำแบบวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดี ว่าจะใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการPropaganda โกหกชาวโลก ตามสูตรสำเร็จของการทำสงครามสื่อ
ผมเป็นศิลปินไทยที่ในชีวิตทำงานพวกนี้มาสารพัด อยากส่งเสียงถึงผู้มีอำนาจ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวาดภาพและศิลปะในไทย พวกท่านควรขยับได้แล้ว เพราะท่านตามเกมมันไม่ทันแล้ว ท่านต้องตั้งงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน แล้วใช้ในการสนับสนุนศิลปินไทย ในการแก้เกมพวกนี้ได้แล้ว
อย่าปล่อยให้ศิลปินไทยต้องสู้กันเองโดยขาดการสนับสนุนจากกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ "Let me fight them""
ต่อมา เจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมระบุข้อความว่า
"เขมรเดินเกมสงครามสื่อ จิตวิทยา ระดมศิลปินเปิดแนวรบด้านศิลปะ โจมตีไทยผ่านภาพวาด และ หลอกใช้ชาวต่างชาติเป็นกระบอกเสียงให้
คลิปนี้ผมจะอธิบายว่า ในขณะที่ไทยเรากำลังเผลอ ชาวเขมรเดินเกมโจมตีไทยยังไง และ ไทยกำลังตามเกมมันไม่ทัน เพราะกระทรวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ยังไม่ขยับ"
โดยในคลิป ผู้โพสต์ ได้ออกมาบอกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า กัมพูชาระดมศิลปินกว่า 50-60 คน รวมถึงศิลปินต่างชาติ สร้างงานศิลปะขนาดใหญ่และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ว่าไทยเป็นผู้รุกรานและทำร้ายชาวกัมพูชา หวังสร้างความเห็นอกเห็นใจจากสังคมโลก
วาดภาพเด็กหรือประชาชนที่ดูรันทดเพื่อดึงดูดอารมณ์ร่วม แต่แท้จริงแล้วมีการร่างภาพผู้นำ (ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต) ขนาดใหญ่ไว้ในองค์ประกอบเพื่อ "อวยผู้นำ" และล้างสมองมวลชน
ดึงศิลปินตะวันตกมาร่วมงานเพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ อุปกรณ์ และสถานที่จากรัฐบาลอย่างเต็มที่
พร้อมแสดงความกังวลถึง รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมไทยยังนิ่งเฉย ขาดการรับมือในสงครามสื่อและศิลปะที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีผลต่อความคิดคนทั่วโลก
ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่นตัว จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและสถานที่ เพื่อสนับสนุนศิลปินไทยให้มีเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานตอบโต้และชี้แจงความจริง ไม่ควรปล่อยให้ศิลปินต้องสู้โดยลำพังโดยขาดการสนับสนุน