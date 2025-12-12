ศาลแขวงเชียงใหม่จัดงาน “ร่มเงาแห่งความดี ปณิธานปีใหม่” เปิดพื้นที่เรียนรู้กฎหมาย พร้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระพันปีหลวง

ศาลแขวงเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “ร่มเงาแห่งความดี ปณิธานปีใหม่” เมื่อช่วงบ่ายวานวันที่ 11 ธันวาคม 2568 โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนและนักศึกษากว่า 50 คน จากหลายสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” ตามนโยบายนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความเข้าใจระหว่างกฎหมายและประชาชน ทำให้กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าใจง่าย เป็นกันเอง และช่วยลดความกังวลใจในการติดต่อราชการศาล พร้อมทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พร้อมจัดมุม “ร่มเงาแห่งความดี – ปณิธานปีใหม่” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการศาลแขวงเชียงใหม่ร่วมเขียนความตั้งใจดีต้อนรับปีใหม่ แขวนไว้บนสัญลักษณ์ “ร่มเงาแห่งความดี” เพื่อเป็นพลังแห่งความหวังและความดีที่อยากส่งต่อสู่สังคม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างงดงาม
โครงการนี้ยังสะท้อนบทบาทใหม่ของศาลแขวงเชียงใหม่ในฐานะศาลที่พร้อมรับฟัง อธิบาย และช่วยเหลือประชาชนทุกขั้นตอน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อประชาชนอย่างแท้จริง
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 5 พื้นที่การเรียนรู้ ได้แก่
1. มุมนิทรรศการ “พระพันปีหลวง”
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายและงานยุติธรรม รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร
2. Justice Café – คาเฟ่กฎหมายศาลแขวงเชียงใหม่
พื้นที่สนทนากฎหมายแบบเป็นกันเอง ภายใต้แนวคิด “จิบกาแฟ และเปลี่ยนความเข้าใจในกฎหมาย” เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้พิพากษาในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
3. มุม “ช้างศาลถามตอบ”
ให้บริการตอบคำถามด้านกฎหมายง่าย ๆ ผ่านการสแกน QR Code ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย และเป็นมิตร
4. มุม “ลานนายุติธรรม”
บรรยายกฎหมายสั้น 15–20 นาที โดยบุคลากรศาล ก่อนต่อยอดสู่การให้คำปรึกษาภาคสนามแบบใกล้ชิด เพื่อคลายความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
5. มุม “ยุติธรรมอ่านได้”
นิทรรศการอินโฟกราฟิกที่นำเสนอขั้นตอนศาล และภารกิจขององค์กรศาลยุติธรรมในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ และเหมาะกับทุกวัย
นอกจากนี้ ศาลแขวงเชียงใหม่ได้ตั้งปณิธานแห่งความดีประจำปี 2569 โดยนางสาวสุธาทิพ ยุทธโยธิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้อำนวยการฯ ศาลแขวงเชียงใหม่ และบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกันแสดงเจตจำนงในการพัฒนาบริการเชิงรุก และสร้างความไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจ โดยดำเนินโครงการ “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่าน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่:
1. Justice Cafe @Court
คาเฟ่กฎหมายภายในศาลแขวงเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาซักถามข้อสงสัย และสนทนากฎหมายในบรรยากาศเป็นกันเองสะท้อนภาพลักษณ์ว่า “ศาลเป็นพื้นที่ของประชาชนทุกคน”
2. Justice Cafe on Tour
การลงพื้นที่จัดคาเฟ่กฎหมายในชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ โดยกิจกรรมจะจัด อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ศาลแขวงเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง