ปธ.ศาลฎีกา ร่วมประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ที่ประเทศสิงคโปร์ เสริมบทบาทศาลไทยในภูมิภาค

ปธ.ศาลฎีกา ร่วมประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 12 และสมาคมกฎหมายอาเซียน ที่ประเทศสิงคโปร์ เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านกฎหมายอาเซียน พร้อมเสริมบทบาทศาลไทยในภูมิภาคอาเซียน
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนางมัณทรี อุชชิน รองประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และคณะผู้แทนศาลยุติธรรมไทย เข้าร่วมการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 12th Council of ASEAN Chief Justices Meeting) ณ ศาลฎีกา สาธารณรัฐสิงคโปร์
การประชุมครั้งนี้ ประธานศาลสูงสุดของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม และมีประธานศาลสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นผู้สังเกตการณ์
ในการประชุม ประธานศาลฎีกากล่าวถ้อยแถลงขอบคุณประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงค์โปร์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะเจ้าภาพ การเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมไทยและศาลยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
ต่อมา คณะทำงานของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน 8 คณะได้รายงานกิจกรรมของคณะทำงานตลอดปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ตลอดจนแผนการดำเนินการของคณะทำงานในปีต่อไป พร้อมขอความเห็นชอบและมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ประธานศาลฎีการ่วมลงนามในปฏิญญาสิงคโปร์ (Singapore Declaration) อันเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันของสมาชิกสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างกันของศาลยุติธรรมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน
สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัปดาห์การประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน (CACJ Working Week 2025) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในคณะทำงานต่าง ๆ เดินทางมาประชุมร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อหารือขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นของแต่ละคณะทำงาน และคณะกรรมการถาวรของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย ระดมความคิดและสร้างความร่วมมือร่วมกันในส่วนของคณะทำงาน ASEAN+ Meetings ซึ่งศาลยุติธรรมไทยเป็นประธานคณะทำงานนั้น นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา แถลงผลการดำเนินงานของคณะทำงานต่อที่ประชุม ความสำเร็จในการเริ่มความร่วมมือทางการศาลระหว่างภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว โดยคณะทำงานเตรียมการขยายความร่วมมือต่อเนื่องไปยังศาลสูงประเทศออสเตรเลียในอนาคต
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนางมัณทรี อุชชิน รองประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ นายวรวุฒิ ทวาทศิน ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้แทนจากศาลยุติธรรม ศาลปกครอง เนติบัณฑิตยสภา คณาจารย์คณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 46 ซึ่งจัดโดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ศาลฎีกาสิงคโปร์
ในโอกาสนี้ ประธานศาลฎีกาในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้กล่าวปราศรัยแสดงความชื่นชมต่อประธานคณะกรรมการบริหารแห่งสิงคโปร์ในฐานะประเทศเจ้าภาพ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ภายหลังการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ในการประชุม ที่ประชุมร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงที่ผ่านมา และกำหนดทิศทางการพัฒนาต่อไป เพื่อให้กฎหมายของประเทศในภูมิภาค อาเซียน รวมถึงบุคลากรด้านกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนยกระดับวิชาชีพกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง