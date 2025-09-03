ใช้อำนาจเกินขอบเขต!ทรัมป์โดนศาลขัดขวาง ห้ามใช้ทหารจัดการอาชญากรรมในแคลิฟอร์เนีย

ศาลกลางแห่งหนึ่งในวันอังคาร(2ก.ย.) ขัดขวางรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากการใช้กำลังทหารต่อสู้อาชญากรรมในแคลิฟอร์เนีย หลังผู้นำจากพรรครีพับลิกันรายนี้ขู่ส่งทหารเข้าประจำการในเมืองต่างๆของสหรัฐฯเพิ่มเติม ในนั้นรวมถึงชิคาโก
ชาร์ลส์ เบรเยอร์ ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯในชิคาโก พบว่ารัฐบาลทรัมป์จงใจละเมิดกฎหมายที่เรียกว่า Posse Comitatus Act ซึ่งจำกัดการใช้กำลังทหารของรัฐบาลกลางสำหรับบังคับใช้กฎหมายภายใน ด้วยการประจำการทหารเข้าควบคุมฝูงชนและเริมกำลังเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ระหว่างปฏิบัติการจู่โจมจับกุมคนเข้าเมืองและยาเสพติด
เมื่อเดือนมิถุนายน รัฐบาลกลางสหรัฐฯส่งกองกำลังป้องกันชาติ 4,000 นายและนาวิกโยธิน 700 นาย เข้าประจำการในลองแองเจลิส
คำพิพากษาในวันอังคาร(2ก.ย.) ถือว่าก่อความเสียหายแก่ความพยายามของทรัมป์ ในการผลักดันยกระดับบทบาทของทหารในแผ่นดินสหรัฐฯ ซึ่งพวกวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ามันเป็นการขยายขอบเขตการใช้อำนาจพิเศษที่เป็นอันตราย อาจโหมกระพือความตึงเครียดระหว่างทหารกับประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ผู้พิพากษา เบรเยอร์ จะยังไม่บังคับใช้คำตัดสินจนถึงวันที่ 12 กันยายน และมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะยื่นอุทธรณ์
ทรัมป์ กล่าวระหว่างแถลงข่าวว่าการประจำการทหารในลองแองเจลิส ก็เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเขามีความตั้งใจส่งทหารเข้าประจำการในเมืองอื่นๆเพิ่มเติม "ชิคาโกกลายเป็นสถานที่ที่น่ารังเกียจใจตอนนี้ บัลติมอร์ก็เป็นสถานที่ที่น่ารังเกียจเช่นกัน เรามีสิทธิ์ทำเช่นนั้น เพราะผมมีภาระหน้าที่ปกป้องประเทศนี้"
คำสั่งห้ามของศาลมีผลเฉพาะกับทหารในแคลิฟอร์เนีย ไม่ใช่ทั่วประเทศ แต่ผู้พิพากษารายนี้บอกว่าท่าทีของทรัมป์ ที่ปรารถนาส่งทหารเข้าไปยังชิคาโกและเมืองอื่นๆ นั่นหมายความว่าคำสั่งห้ามเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องไม่ให้ละเมิดกฎหมายเพิ่มเติม ขณะที่กฎหมายนี้ได้กันทหารออกจากการเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
ทรัมป์ อ้างว่าทหารมีความจำเป็นในลอสแองเจลิส เพื่อปกป้องพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจากการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง หลังปฏิบัติการจู่โจมจับกุมพวกผู้อพยพผิดกฎหมายขนานใหญ่โหมกระพือการประท้วงรุนแรง บรรดาทนายความของรัฐบาลทรัมป์ อ้างว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐฯอนุญาตให้ประธานาธิบดีใช้ทหารปกป้องบุคลากรและทรัพย์สินของรัฐบาลกลาง ได้รับการละเว้นจากกฎหมาย Posse Comitatus Act
การประจำการทหารในลองแองเจลิส เรียกเสียงประณามอย่างกว้างขวางจากพรรคเดโมแครต ที่กล่าวหา ทรัมป์ ใช้ทหารปราบปรามพวกที่ต่อต้านนโยบายคนเข้าเมืองอันแข็งกร้าวของเขา "ประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียได้รับชัยชนะที่จำเป็น สำหรับลงโทษต่อการใช้กำลังทหารอย่างผิดกฎหมายของทรัมป์ ต่อเมืองหนึ่งๆของอเมริกา" กาวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียจากเดโมแครตระบุ
คำตัดสินของ เบรเยอร์ ไม่มีผลผูกพันกับผู้พิพากษารายอื่นๆ แต่อาจส่งผลกระทบต่อศาลอื่นๆในการตีความกฎหมายฉบับดังกล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)