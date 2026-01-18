อลังการ! ชาวพะเยาพายเรือแห่ข้าวทิพย์กลางกว๊ายฯ ถวาย “พระเจ้าตนหลวง”

พะเยา-มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพุทธศาสนิกชนชาวเหนือ จัด "พายเรือแห่ข้าวทิพย์" กลางกว๊านพะเยา ถวายพระเจ้าตนหลวง มีเรือประดับตกแต่งศิลปะล้านนา 15 ลำ สุดงดงาม-สืบสานประเพณีตานข้าวใหม่
นนี้ (18 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับประชาชนชาวพะเยาได้จัดพิธีพายเรือแห่ข้าวทิพย์ทางน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อถวายแด่พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ จ.พะเยา โดยมีการจัดชบวนเรือที่มีความวิจิตรตระการตาจำนวน 15 ลำ ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในขบวนเรือมีเครื่องสักการะบูชาตามคติความเชื่อโบราณ เช่น หมากสุ่ม พลูสุ่ม ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันขอศีล ข้าวทิพย์ ข้าวหลาม น้ำอ้อย ข้าวต้ม และข้าวหม้อ ซึ่งล้วนเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคล
ขบวนเรือเคลื่อนจากท่าเรือวัดติโลกอารามล่องไปตามร่องน้ำแม่อิงในกว๊านพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของผืนน้ำในกว๊านพะเยารวมทั้งเสียงสาธุการและการร่วมอนุโมทนาบุญของพุทธศาสนิกชน ก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าที่ท่าน้ำวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อ.เมืองพะเยา จากนั้นมีการตั้งขบวนแห่ข้าวทิพย์ทางบกเคลื่อนเข้าสู่พระวิหารหลวง เพื่อประกอบพิธีถวาย “ข้าวทิพย์” และเครื่องสักการะแด่พระเจ้าตนหลวง ตามความเชื่อที่ว่าการได้ร่วมในพิธีแห่ข้าวทิพย์และถวายเครื่องสักการะแด่พระเจ้าตนหลวงจะก่อให้เกิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และชุมชน
สำหรับพิธีพายเรือแห่ข้าวทิพย์ดังกล่าวถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการทานข้าวใหม่ จัดขึ้นเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเมือง เชื่อกันว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผืนดิน ผืนน้ำ และธรรมชาติ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน อีกทั้งยังเป็นการอธิษฐานขอความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมือง
โดย จ.พะเยา ได้จัดประเพณีดังกล่าวด้วยการผูกโยงกับอัตลักษณ์สำคัญของพื้นที่คือกว๊านพะเยาและพระเจ้าตนหลวง ซึ่งชาวพะเยาถือเป็นที่พึ่งทางจิตใจโดยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นพิธีแห่ข้าวทิพย์ทางน้ำที่หาได้ยากและเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดรวมทั้งหนึ่งเดียวในโลกด้วย ที่ชาวพะเยาได้สืบสวนประเพณีนี้ให้คงอยู่อย่างยาวนานต่อไป.