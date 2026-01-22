"บิ๊กเต่า" ยันไร้ความกังวล ไม่ให้ราคา "บิ๊กโจ๊ก" ส่งทนายฟ้อง ม.157 เดินหน้าทำคดีสินบนทองตามกฎหมาย

เชียงใหม่ - "บิ๊กเต่า" ยักไหล่ไม่ให้ราคา กรณี "บิ๊กโจ๊ก" ส่งทนายความยื่นฟ้องเอาผิด ม.157 พร้อมกับทีมพนักงานสอบสวนคดีสินบนทองคำ ยืนยันไม่หวั่นไหวและเดินหน้าทำคดีต่อเนื่องตามระเบียบข้อกฎหมาย
จากกรณีที่วันนี้ (22 ม.ค. 69) พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้อง พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ และ พลตำรวจตรี ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. รวมทั้งคณะพนักงานสอบสวน ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย หรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 จากคดีสินบนทองคำ
วันนี้ (22 ม.ค. 69) ที่จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ไม่กังวลใจใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นสิทธิของผู้ต้องหา โดยยืนยันว่ายังเดินหน้าดำเนินการในคดีดังกล่าวต่อไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย และไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวแต่อย่างใดทั้งสิ้น พร้อมระบุว่าสิ่งผู้ต้องหาทำนั้นเป็นความพยายามต่อสู้ด้วยข้อกฎหมาย แต่ไม่ได้พิจารณาในส่วนของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ทางผู้ต้องหาพยายามทำอย่างนี้มาโดยตลอด