43 สว.เข้าชื่อยื่นสอยกรรมการ ป.ป.ช. รับสินบนทองคำ 246 บาท ช่วย "โจ๊ก" คดีเว็บพนัน

"พิสิษฐ์" เผย 43 สว.เข้าชื่อยื่นสอยกรรมการป.ป.ช. รับสินบนทองคำ 246 บาท ช่วยเหลือ "โจ๊กหวานเจี๊ยบ"
วันนี้ (16ม.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. กล่าวถึงกรณีพ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย อดีตลูกน้องพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ยื่นเรื่องต่อประธานวุฒิสภา ให้พิจารณาส่งเรื่องต่อประธานศาลฎีกาถอดถอนกรรมการป.ป.ช.ความผิดทุจริตต่อหน้าที่ กรณีรับสินบนทองคำ 246บาท ให้ช่วยเหลือ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ที่ถูกกล่าวหารับผลประโยชน์เว็บพนันออนไลน์ ที่คดีอยู่ในชั้้น ป.ป.ช.ว่า ขณะนี้มี สว.เข้าชื่อ 43 คนในการถอดถอนกรรมการ ป.ป.ช.คนดังกล่าว ถือว่ามีสมาชิก สว. เข้าชื่อครบ 1 ใน 5 หรือ 40 คน ตามกฎหมายในการยื่นเอาผิดกรรมการ ป.ป.ช.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ม.ค.ได้ยื่นรายชื่อ สว.ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส่งต่อให้สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ส่งเรื่องให้นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ที่ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในขณะนี้ใช้วินิจฉัยพิจารณาว่า จะส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาให้ตั้งองค์คณะไต่สวนเอาผิดกรรมการป.ป.ช.ในกรณีทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่