ทนายความอดีตคนสวนกรรมการ ป.ป.ช.ฟ้องชุดสืบสวนภูธรภาค 8 ผิด พ.ร.บ.อุ้มหายฯ อ้างโดนข่มขู่-สอบปากคำมาราธอน 13 ชม.

ทนายความของ “สุรสิทธิ์” อดีตคนสวนกรรมการ ป.ป.ช.ที่ถูกกล่าวหาในคดีสินบนทองคำ ยื่นฟ้องหัวหน้าชุด บก.สส.ภ.8 กับพวก ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ พรบ.อุ้มหายฯ นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง 29 ม.ค.69
วันนี้(16ม.ค.) นายอมร กุศล ทนายความ ของนายสุรสิทธิ์ แพเกิด ได้เดินทางไปที่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยื่นฟ้องคดีอาญา เอาผิดกับชุด สืบสวนภูธรภาค 8 ในฐานความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความเกี่ยวกับความยุติธรรม และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย
ทนายอมร เปิดเผยว่า จำเลยในคดีนี้ เป็นแค่หนึ่งในจำนวนอีกหลายท่าน ที่ตนได้รับมอบหมายให้นำมาฟ้องคดีในเร็วๆ นี้อีก เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่ได้ถูกกระทำจากอำนาจรัฐที่ไม่ชอบ
ทั้งนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8 นัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้องวันที่ 29 ม.ค. 2569
สำหรับ นายสุรสิทธิ์ เป็นอดีตคนสวนบ้าน กรรมการ ป.ป.ช. ที่ถูกกล่าวหา ในคดีสินบนทองคำ โดย อ้างว่า ถูกชุดสืบสวนภาค 8 อุ้มตัวไปจากบ้านพักใน จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนจะสอบปากคำ ในฐานะพยาน มาราธอนนาน 13 ชม. และบังคับข่มขู่ ให้เขียนคำรับสารภาพ ทั้งที่ตนเองไม่เต็มใจ