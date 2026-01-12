ศาลอาญารับคดีเบนสมิธ ฟ้องโรม ใส่ร้ายเป็นสแกมเมอร์ ทนายลั่นใครกล่าวหาเตรียมรับหมายศาล

ศาลอาญามีคำสั่งรับฟ้องคดีที่ เบน สมิธ ยื่นฟ้อง รังสิมันต์ โรม ในข้อหาหมิ่นประมาท จากกรณีถูกพาดพิงในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการกล่าวหาว่าเป็น “สแกมเมอร์ระดับแมมมอธ” ล่าสุดฝ่ายโจทก์ยืนยันว่าศาลเห็นว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 วิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของเบน สมิธ ได้เผยแพร่คลิปชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ถ้อยคำที่ถูกกล่าวถึงในสภานั้นเป็นการใส่ร้ายที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ถูกพาดพิงอย่างร้ายแรง และจากการพิจารณาเบื้องต้น ศาลอาญามีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้ว สะท้อนว่าศาลเห็นว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเข้าข่ายหมิ่นประมาทตามกฎหมาย
ทนายความย้ำว่า การรับฟ้องของศาลไม่ได้หมายถึงคำพิพากษาในชั้นที่สุด แต่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าคดีมีเหตุอันควรให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นทางการ พร้อมฝากถึงนักการเมืองทุกพรรคว่า การหาเสียงหรือการอภิปรายทางการเมืองควรยึดอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ควรนำชื่อของบุคคลใดไปใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายและนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในช่วงท้าย ทนายความของเบน สมิธ ระบุด้วยว่า หากยังมีการเผยแพร่หรือกล่าวหาซ้ำในลักษณะใส่ร้าย ทีมกฎหมายจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยไม่ละเว้น เพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหาอย่างถึงที่สุด