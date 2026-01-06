เรื่องดีๆในสังคม ลูกบ้านโครงการใหญ่แห่นำของขวัญแทนคำขอบคุณมอบ รปภ.-แม่บ้าน-คนสวนทำน้ำตาซึม

ศูนย์ข่าวศราชา – เรื่องดีๆ ในสังคม ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านพาโนวิลเลจ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แห่นำของขวัญวางหน้าหมู่บ้าน มอบ รปภ แม่บ้านและคนสวนแทนคำขอบคุณในการตั้งใจปฏิบัติหน้าตลอดปีผ่านมา สร้างขวัญกำลังใจคนทำงาน
วันนี้ (6 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านพาโนวิลเลจ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ม. 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีของขวัญหลากหลายชนิดที่บรรดาลูกบ้านพากันนำมาวางตั้งไว้ เพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ รปภ., แม่บ้าน คนทำสวน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กวาดขยะ แสดงความขอบคุณในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ รปภ. เผยด้วยรอยยิ้มและน้ำตาว่า รู้สึกดีใจและปลื้มใจที่ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านมองเห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น รปภ. แม่บ้าน หรือคนสวน ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้นผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านพาโนวิลเลจ ยังมีธรรมเนียมการมอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายที่การสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งขอบคุณผู้ดูแลหมู่บ้านที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด นับเป็นอีกหนึ่งภาพความน่ารักของการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและพลังใจให้แก่กันอย่างอบอุ่น