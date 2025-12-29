"คุ้มครองสิทธิฯ" ติดตามคดีชายวัย 49 ถูก "ปลัดอำเภอ-พวก" อุ้มฆ่า จ.สุราษฏร์ธานี

MGR Online - โฆษกกรมคุ้มครองสิทธิฯ เผย กรรมการอุ้มหายฯ มอบให้ติดตามกรณี ชายสุราษฏร์ธานี ถูกเจ้าหน้าที่ปกครอง-พวก พาตัวออกจากบ้านพัก สุดท้ายเสียชีวิต
จากกรณี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย มอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เร่งติดตามกรณีนายทรงพลฯ อายุ 49 ปี ถูกกลุ่มบุคคลทราบภายหลังว่าเป็นปลัดอำเภอและพวกรวม 5 คน ใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะ บุกมาทำร้าย นำตัวออกไปจากบ้านพื้นที่ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่กลางดึกวันที่ 26 ธ.ค. และครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้
ล่าสุด วันนี้ (29 ธ.ค.) นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเรื่องแล้ว การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหาย หากปลัดอำเภอและพวก ได้อาศัยอำนาจหน้าที่ในการเข้าควบคุมตัว แล้วปกปิดชะตากรรม ทำให้นายทรงพลฯ ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันได้พบร่างนายทรงพลฯ เสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำหลังบ้านผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นถือเป็นการกระทำที่อุกอาจและรุนแรง
"ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ประสานไปยังลูกสาวของนายทรงพลฯ พร้อมทั้งแจ้งถึง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ พนักงานสอบสวน กำลังประชุมหารือกับพนักอัยการว่าจะตั้งข้อกล่าวหาอะไรบ้าง หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะเร่งแจ้งให้ทราบต่อไป"