ปปป.รวบอีก 2 แก๊งนายอำเภอเวียงแหงสวมบัตรหัวศูนย์ให้กลุ่มจีนเทา

ตำรวจ ปปป. ตามรวบเพิ่มอีก 2 ผู้ร่วมขบวนการนายอำเภอเวียงแหง ทุจริตทำบัตรหัวศูนย์สวมสิทธิ์ให้แก๊งจีนเทา
วันนี้ ( 13 ม.ค. )พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ภาสกร นภาโชติ ผกก.4 บก.ปปป.นำกำลังจับกุม น.ส.บัวคำ อายุ 27 ปี และ น.ส.สุริสา อายุ 26 ปี ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตฯ ภาค 5 ที่ 56/68 ลงวันที่ 11 พ.ย.68 ข้อหา “สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ, แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน, สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ,ร่วมกัน ทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานทางทะเบียนราษฎรอันเป็นเท็จ” ได้ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช., ป.ป.ท., DSI และ กรมการปกครอง ได้เปิดปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหง กวาดล้างจับกุมกลุ่มนายอำเภอ,ปลัดอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน อ.เวียงแหง ที่ร่วมกันตั้งกลุ่มขบวนการนำบุคคลนำจีนเทามาสวมสิทธิ์ทำบัตรหัวศูนย์ (บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร) ก่อนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดชุดแรกได้ 15 ราย ต่อมาขยายผลทราบว่า น.ส.บัวคำ และ น.ส.สุริสา ผู้ต้องหาทั้งสองรายอยู่ในกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนี ปัจจุบันได้กบดานซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าว จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปปป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป