ยกระดับความมั่นคง! กกล.สุรศักดิ์มนตรีฝึกเข้มเพิ่มขีดความสามารถกำลังป้องกันชายแดน

นครพนม-ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี เปิดการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังป้องกันชายแดน ยกระดับความมั่นคงพื้นที่อีสานตอนบนโดยเฉพาะด้านการข่าวและยุทธวิธีในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และการยอมรับจากประชาชน
วันนี้(22ก.ค.)ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พลตรีมงคล หอทอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน ให้แก่หน่วยในอัตราและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร รวมระยะทางแนวชายแดนยาวประมาณ 804 กิโลเมตร โดยมีแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สำหรับการจัดการฝึกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน โดยเน้นการฝึกในภารกิจสำคัญ อาทิ การซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยง การตั้งจุดตรวจและจุดสกัด การปิดล้อมตรวจค้น และการปฏิบัติการตามลำน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน
พลตรีมงคล หอทอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า การฝึกดังกล่าวมุ่งเน้นให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ เรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วน รวมถึงการบูรณาการด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ การฝึกยังมุ่งหวังให้กำลังพลจากแต่ละหน่วยได้สร้างความคุ้นเคย เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการข่าวและยุทธวิธีในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และการยอมรับจากประชาชน ตลอดจนยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน