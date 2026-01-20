ทภ.2 -นบ.ยส.24 ผนึกกำลังบก.ปส.2 นปส.นครพนม สกัดยาเสพติด จับ 1 ผู้ต้องหา ยาบ้า 1 ล้านเม็ดกลางศรีสะเกษ เส้นทางลำเลียงสู่กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 กองทัพภาคที่ 2 โดย หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24 ) อำนวยการให้ส่วนปราบปรามขยายผล กก.3 บก.ปส.2 นปส.นครพนม บูรณาการกำลังร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบนและบก.ควบคุมที่ 1 (ร.3) เข้าดำเนินการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากหน่วยได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จึงจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่เพ่งเล็ง ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยขับออกจาก อ.ธาตุพนม มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยใช้เส้นทางผ่านหลายอำเภอ ได้แก่ ธาตุพนม–เรณูนคร–นาแก–โคกศรีสุพรรณ และ เต่างอย–นาคู–ห้วยผึ้ง–นามน โดยมีปลายทางจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามและสามารถสกัดจับรถต้องสงสัยได้บริเวณริมถนนหมายเลข 2339 หน้าบ้านเลขที่ 267 บ้านห้วยหวด หมู่ 4 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดศรีสะเกษ จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือ นายนนท์ ธรรมรักษา อายุ 43 ปี
จากการตรวจค้น พบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 5 กล่อง รวมประมาณ 1,000,000 เม็ด (หนึ่งล้านเม็ด) พร้อมรถยนต์โตโยต้า วีออส สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน 9กฒ 8106 กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เป็นพาหนะในการลำเลียง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง กก.บก.ปส.2 นปส.นครพนม เพื่อทำการสอบสวนและขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
การจับกุมครั้งนี้สะท้อนถึงความเข้มข้นของหน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและสร้างความปลอ