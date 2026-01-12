xs
xsm
sm
md
lg

นบ.ยส.24 โดยกกล. สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลัง สกัดจับเครือข่ายค้ายานรกกลางทางหลวง ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 2.6 แสนเม็ด บรรจุในกระเป๋าเดินทาง หลังรถกระบะต้องสงสัยไหวตัวทัน เร่งเครื่องหลบหนี ทิ้งของกลางไว้ริมถนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569 กองทัพบกได้มอบ นโยบายให้กองกำลังชายแดนในทุกพื้นที่ เดินหน้าคุมเข้มเส้นทางลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายานรกไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน

กองทัพภาคที่ 2 โดย หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24. ) อำนวยการให้ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กกล. สุรศักดิ์มนตรี ) ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน และบก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) โดยมี ร้อย.ฉก.ทพ.2110 ฉก.ทพ.21 เป็นหน่วยหลัก หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่บ้านปากโสม หมู่ 2 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจ กระทั่งพบรถกระบะสีขาวต้องสงสัยเข้ามาจอดเทียบริมถนนทางหลวงหมายเลข 211 หลักกิโลเมตรที่ 77 เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้น รถคันดังกล่าวกลับเร่งความเร็วหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว

ภายหลังการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ เจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเดินทางสีกรมท่าถูกทิ้งไว้ริมถนน ภายในบรรจุยาบ้า จำนวนทั้งสิ้น 268,000 เม็ด จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง เบื้องต้นไม่พบตัวผู้ต้องหา

ต่อมาได้นำของกลางทั้งหมดไปตรวจนับและทำบันทึกการตรวจยึด ที่ตั้ง ร้อย.ฉก.ทพ.2110 ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.สังคม ดำเนินคดีและขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป











นบ.ยส.24 โดยกกล. สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลัง สกัดจับเครือข่ายค้ายานรกกลางทางหลวง ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 2.6 แสนเม็ด บรรจุในกระเป๋าเดินทาง หลังรถกระบะต้องสงสัยไหวตัวทัน เร่งเครื่องหลบหนี ทิ้งของกลางไว้ริมถนน
นบ.ยส.24 โดยกกล. สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลัง สกัดจับเครือข่ายค้ายานรกกลางทางหลวง ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 2.6 แสนเม็ด บรรจุในกระเป๋าเดินทาง หลังรถกระบะต้องสงสัยไหวตัวทัน เร่งเครื่องหลบหนี ทิ้งของกลางไว้ริมถนน
นบ.ยส.24 โดยกกล. สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลัง สกัดจับเครือข่ายค้ายานรกกลางทางหลวง ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 2.6 แสนเม็ด บรรจุในกระเป๋าเดินทาง หลังรถกระบะต้องสงสัยไหวตัวทัน เร่งเครื่องหลบหนี ทิ้งของกลางไว้ริมถนน
นบ.ยส.24 โดยกกล. สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลัง สกัดจับเครือข่ายค้ายานรกกลางทางหลวง ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 2.6 แสนเม็ด บรรจุในกระเป๋าเดินทาง หลังรถกระบะต้องสงสัยไหวตัวทัน เร่งเครื่องหลบหนี ทิ้งของกลางไว้ริมถนน
นบ.ยส.24 โดยกกล. สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลัง สกัดจับเครือข่ายค้ายานรกกลางทางหลวง ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 2.6 แสนเม็ด บรรจุในกระเป๋าเดินทาง หลังรถกระบะต้องสงสัยไหวตัวทัน เร่งเครื่องหลบหนี ทิ้งของกลางไว้ริมถนน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น