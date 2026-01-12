นบ.ยส.24 โดยกกล. สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลัง สกัดจับเครือข่ายค้ายานรกกลางทางหลวง ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 2.6 แสนเม็ด บรรจุในกระเป๋าเดินทาง หลังรถกระบะต้องสงสัยไหวตัวทัน เร่งเครื่องหลบหนี ทิ้งของกลางไว้ริมถนน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569 กองทัพบกได้มอบ นโยบายให้กองกำลังชายแดนในทุกพื้นที่ เดินหน้าคุมเข้มเส้นทางลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายานรกไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
กองทัพภาคที่ 2 โดย หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24. ) อำนวยการให้ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กกล. สุรศักดิ์มนตรี ) ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน และบก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) โดยมี ร้อย.ฉก.ทพ.2110 ฉก.ทพ.21 เป็นหน่วยหลัก หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่บ้านปากโสม หมู่ 2 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจ กระทั่งพบรถกระบะสีขาวต้องสงสัยเข้ามาจอดเทียบริมถนนทางหลวงหมายเลข 211 หลักกิโลเมตรที่ 77 เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้น รถคันดังกล่าวกลับเร่งความเร็วหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ภายหลังการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ เจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเดินทางสีกรมท่าถูกทิ้งไว้ริมถนน ภายในบรรจุยาบ้า จำนวนทั้งสิ้น 268,000 เม็ด จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง เบื้องต้นไม่พบตัวผู้ต้องหา
ต่อมาได้นำของกลางทั้งหมดไปตรวจนับและทำบันทึกการตรวจยึด ที่ตั้ง ร้อย.ฉก.ทพ.2110 ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.สังคม ดำเนินคดีและขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป