ไล่ล่าขบวนการยานรก! นบ.ยส.24 โดย กกล.สุรศักดิ์มนตรีสกัดยาบ้า 6 แสนเม็ด คนร้ายทิ้งรถ-ของกลางเผ่นเข้าป่ามืดหลบหนีไป

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2569 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) บก.ควบคุมที่ 3 (ร.8) ภายใต้การอำนวยการของกองทัพภาคที่ 2 สนธิกำลังร่วมกับร้อย.ฉก.ทพ.2109 ร้อย.ฉก.ทพ.2102 และสถานีตำรวจภูธรปากชม ปฏิบัติการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน สามารถตรวจยึดยาบ้าได้จำนวนประมาณ 600,000 เม็ด
ก่อนการปฏิบัติ หน่วยได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย จึงจัดกำลังวางแผนเฝ้าตรวจตามเส้นทางต้องสงสัย กระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์อีซูซุ ดีแม็กซ์ สีดำ ซึ่งตรงกับข้อมูลเป้าหมาย ขับผ่านบริเวณที่เฝ้าตรวจ
เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว ผู้ต้องสงสัยได้เร่งเครื่องหลบหนี ก่อนมุ่งหน้าไปยังบริเวณกระท่อมไม่มีเลขที่ พื้นที่บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ 15 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จากนั้นได้ทิ้งกระสอบสีดำจำนวน 3 กระสอบ ไว้ในป่าอ้อยใกล้เคียง และอาศัยความมืดหลบหนีเข้าไปในป่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้
จากการตรวจสอบกระสอบดังกล่าว พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมประมาณ 600,000 เม็ด นอกจากนี้ยังตรวจยึดรถยนต์อีซูซุ ดีแม็กซ์ สีดำ จำนวน 1 คัน ไว้เป็นของกลาง โดยยังไม่พบตัวผู้กระทำผิด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพถ่ายและวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้สถานีตำรวจภูธรปากชม เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด และขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป