นบ.ยส.24 สกัดไอซ์ริมโขง 490 กก. รวบ 4 ผู้ต้องหา เครือข่ายค้ายาข้ามชาตินครพนม

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2569 กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 และ หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) อำนวยการให้กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ส่วนสกัดกั้นตอนบน กองบังคับการควบคุมที่ 1 (ร.3) โดยร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 (ร้อย.ฉก.ตชด.236 ) ซึ่งเป็นหน่วยหลัก ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักรวม 490 กิโลกรัม ในพื้นที่ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ หลังเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ชุดปฏิบัติการของร้อย.ฉก.ตชด.236 ได้จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย พร้อมของกลางไอซ์จำนวนเดียวกัน ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายแชมป์ ชาวบ้านกุดข้าวปุ้น อำเภอเมืองนครพนม จากการสืบสวนขยายผลต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงคืนวันที่ 12 ต่อเนื่องวันที่ 13 ม.ค.2569
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่บ้านชะโงม บ้านกุดข้าวปุ้น และบ้านขามเฒ่า กระทั่งวันที่ 13 ม.ค.68 เวลาประมาณ 02.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยขับลงไปบริเวณริมแม่น้ำโขง ใกล้ศาลปู่ตา บ้านชะโงม ก่อนจะขับย้อนกลับขึ้นบนถนนหมายเลข 212 มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองนครพนม
เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวอย่างกระชั้นชิด จนกระทั่งรถเลี้ยวเข้าไปในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ทั้งหมด 4 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางไอซ์บรรจุในกระสอบจำนวน 10 กระสอบ น้ำหนักรวม 490 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ยังตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 2 นัด รถยนต์ 2 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน โดยสถานที่จับกุมอยู่ที่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
เบื้องต้นของกลางยาเสพติดอยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล เพื่อสาวถึงผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป