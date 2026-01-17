ขยายผลข่าวชายแดน ! ทภ.2-นบ.ยส.24-ตชด.ภ.2-กกล. สุรศักดิ์มนตรี บูรณาการสกัดจับ ไอซ์ 300 กก. กลางเมืองสกลนคร รวบ 2 ผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายานรก

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2569 รายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ภายใต้การอำนวยการของกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 (ตชด.ภ.2) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กกล. สุรศักดิ์มนตรี ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลการข่าวจากพื้นที่ชายแดน ก่อนสามารถสกัดกั้นจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดได้ 2 ราย พร้อมของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ 300 กิโลกรัม ในพื้นที่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นหลังชุดปฏิบัติการข่าวของสำนักการข่าว กอ.รมน. แจ้งเบาะแสว่า กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความเคลื่อนไหวลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เข้าสู่พื้นที่ตอนใน เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังบูรณาการจากหลายหน่วย เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ก่อนขยายผลไล่ติดตามอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลา 21.10 น. วานนี้ (16 ม.ค.) สามารถสกัดกั้นและจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาเสพติด ได้บริเวณลานจอดรถตลาดบายพาส ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร โดยตรวจพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) บรรจุในกระสอบ จำนวน 6 กระสอบ น้ำหนักรวมประมาณ 300 กิโลกรัม พร้อมรถยนต์ 2 คัน และโทรศัพท์มือถืออีก 2 เครื่อง
ผู้ต้องหาทั้งสองราย ทราบชื่อต่อมา นายรุ่งศักดิ์ สุพร อายุ 34 ปี ชาว จ.บึงกาฬ และนายกฤตภาส เมฆกล อายุ 48 ปี ชาว จ.นครพนม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวพร้อมของกลางส่งกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เพื่อทำบันทึกจับกุม ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดงมะไฟ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการข่าวกรองและการปฏิบัติของหลายหน่วยงาน สะท้อนความเข้มข้นของมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน และกา