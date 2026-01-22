คาดเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์! ฟอร์จูนเนอร์ขนชาวจีนชนต้นไม้พังยับ ดับ 3 พบมือถือกว่า 20 เครื่อง

กำแพงเพชร-พบรถฟอร์จูนเนอร์ขนชาวจีน 2 คน พุ่งออกถนนชนต้นไม้ คนขับพร้อมคนโดยสารเสียชีวิตยกคัน ในรถพบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 23 เครื่อง มีแยกเครื่องแยกเบอร์ให้ตรงกับหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา จนท.สันนิฐานเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์
เมื่อเวลา 06:20 น.วันนี้ (22 ม.ค.) พ.ต.ท.อานนท์ เรืองวงษ์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายพรานกระต่าย-วังประจบ พื้นที่หมู่บ้านลานกระทิง หมู่ 4 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นถนน 2 ช่องจราจรผ่านป่าละเมาะห่างไกลชุมชนและห่างจากจุดโค้งเพียงเล็กน้อยพบรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ป้ายทะเบียน 3 กญ 6989 กรุงเทพฯ สภาพพึ่งเสียหลักหลุดออกจากผิวจราจรและชนเข้ากับต้นไม้ข้างทาง จนทำให้ด้านหน้ารถและข้างรถเสียหายยับเยินแล้วหันเอาส่วนหน้ารถโผล่ออกมาบนถนน
ต่อมานายเสกสันต์ สาระการ นายอำเภอพรานกระต่ายเดินทางไปตรวจสอบที่เกิเหตุ และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน นำอาสมัครพร้อมยานพาหนะเข้าไปสนันสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบภายในรถมีผู้เเสียชีวิตเพราะถูกอัดจากแรงชนจำนวน 3 คน ประกอบด้วยคนขับรถซึ่งทราบชื่อต่อมาว่านายพันทิพย์ เสลมาตย์ อายุ 57 ปี เป็นชาว อ.ผาขาว จ.เลย ส่วนอีก 2 คนเป็นผู้ที่นั่งโดยสารไปด้วยและเป็นชาวสัญชาติจีน ภายในรถยังพบกระเป๋าสะพายอยู่หลายใบและภายในกระเป๋าบรรจุโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนจำนวน 23 เครื่อง นอกจากนี้พบมีการแยกเครื่องโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ให้ตรงกับการใช้งานตามเมืองต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ไมอามี่ เท็กซัส ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนสายดังกล่าวพบรถได้ขับไปด้วยความเร็วที่ไม่มากนัก แต่กลับพุ่งออกนอกผิวถนนและไปชนกับต้นไม้อย่างรุนแรงโดยไม่มีการเบรก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิฐานว่ารถคันดังกล่าวได้รับจ้างจะพาชาวต่างชาติทั้ง 2 คน ไปส่งที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนหลักฐานเป็นอุปกรณ์สื่อสารในรถก็มีความเชื่อมโยงชัดเจนกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบทะเบียนรถว่าเป็นของจริงหรือสวมทะเบียนรถคันอื่น รวมทั้งขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้าน ร.ต.อ.ยอดรัก รอดไพรี รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จว.กำแพงเพชร กล่าววารถคันดังกล่าวมีประวัติอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังขบวนการขนแรงงานต่างด้าวข้ามชาติ โดยเมื่อเดือน พ.ย.2568 เคยปรากฏข้อมูลว่าได้ขับผ่านพื้นที่ จ.กำแพงเพชร แต่สามารถหลบหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่ไปได้กระทั่งมาพบว่าประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ดังกล่าว.