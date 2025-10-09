ไขปริศนาเหรียญทองคำ "ท็อป พันทิพย์" อธิบายหลักการปั๊มพระ ย้ำ ตัวตัดบ่งบอกความชัดเจน

ยังคงเป็นที่จับตาของวงการพระเครื่อง สำหรับดราม่าร้อนระหว่าง “บอย ท่าพระจันทร์” และ “โอ๊ต บางแพ” ในประเด็นเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ล่าสุดเซียนพระชื่อดัง “ท็อป พันทิพย์” ได้ออกมาแสดงทรรศนะในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านโรงปั๊ม อธิบายหลักการ "ไล่น้ำหนักเหรียญทองคำ" และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ "ตัวตัด" ที่จะสามารถบ่งชี้ความชัดเจนของเหรียญได้ แม้เนื้อโลหะจะบางลงก็ตาม
จากกรณีศึกวิวาทะระหว่าง “บอย ท่าพระจันทร์” หรือ “นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย” และ “โอ๊ต บางแพ” หรือ “นายณัฐวัฒน์ ปรียาธร” กับความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ ซึ่งสองฝ่ายฟาดปากกันในโซเชียลจนกลายเป็นดรามาสะเทือนวงการเซียนพระ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ต.ค. “ท็อป พันธ์ทิพย์” เซียนพระชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า
“ผมว่าจะไม่พูดถึงเดียวเขาว่าเกาะกระแส เอาสักหน่อย
การไล่น้ำหนักเหรียญทองคำ ในนามโรงปั้มครับผม
1 รุ่น หากคำนวนทองคำจะเหลือแน่นอนไม่เกิน 3-4 เหรียญผู้ว่าจ้างจะไม่นำทองคำไปหลอมขายแน่เพราะราคาถูกลง ผู้สร้างอยากเก็บหรือถวายให้วัด,ถวายหลวงพ่อ (ทองเหลือ) ต้องหลอมรีดให้บางที่สุดเพื่อให้ได้เหรียญเยอะที่สุดครับผม
บางเหรียญไม่ชัดเพราะเนื้อกระจายไม่ทั่วบล๊อคเนื่องจากการหลอมรีดเนื้อทองคำบาง มีจำนวนจำกัด หากอัดปั้มลงแรงเนื้อทองคำบาง บล๊อคหน้า,หลังก็จะชนกัน ทำให้เหรียญเกิดความเสียหาย และทำให้บล๊อคแตกได้ เสียหายได้ #สุดท้ายท้ายสุด ตัวตัดคือตัวบอกความชัดเจน ไม่ว่าจะตัดกี่เหรียญก็ยังมีความชัดเจนถึงเนื้อจะบางลงก็ตาม ครับผม“