เรื่องร้อนวงการพระเครื่อง! "บอย ท่าพระจันทร์" ปะทะเดือด "โอ๊ต บางแพ" ดราม่าเหรียญทองคำหลวงปู่ทวดปี 08 “ไม่ผ่าปาก”

ศึกใหญ่เขย่าวงการพระเครื่อง! ความตึงเครียดระหว่างสองเซียนดัง "บอย ท่าพระจันทร์" และ "โอ๊ต บางแพ" พุ่งถึงขีดสุด หลังปะทะคารมเดือดปมความแท้-ปลอมของ เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 บล็อก 'ไม่ผ่าปาก' เนื้อทองคำ โดย "โอ๊ต บางแพ" ยืนยันว่าไม่มีการสร้างเนื้อทองคำ แถมชี้มีพิรุธทำจาก 'บล็อกถอด' ขณะที่ 'บอย ท่าพระจันทร์' โต้กลับด้วยถ้อยคำรุนแรง พร้อม ท้าพนันด้วยเงินสด 5 ล้านบาท! วงการพระต้องจับตา ใครคือผู้ทำลายมาตรฐาน?
ประเด็นดรามาในวงการพระเครื่องระหว่างสองเซียนพระชื่อดัง "บอย ท่าพระจันทร์" (นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย) และ "โอ๊ต บางแพ" (นายณัฐวัฒน์ ปรียาธร) ยังคงร้อนระอุและถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดีย โดยความตึงเครียดครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของ มาตรฐานการพิจารณา และ การตีราคา พระเครื่อง โดยเฉพาะประเด็นของ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 บล็อก "ไม่ผ่าปาก" เนื้อทองคำ
"โอ๊ต บางแพ" ยืนยันหนักแน่นว่า เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ที่สร้างจากบล็อกเดียวกัน จะมีเพียงบล็อก "ผ่าปาก" เท่านั้นที่มีการสร้างเนื้อทองคำ และระบุว่า เซียนพระสายหลวงปู่ทวดส่วนใหญ่ก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เหรียญบล็อก "ไม่ผ่าปาก" ปี 2508 ไม่มีเนื้อทองคำ
นอกจากนี้ "โอ๊ต บางแพ" ยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่คมชัดของเหรียญ โดยให้เหตุผลว่า เนื้อทองคำซึ่งเป็นโลหะที่อ่อนกว่าอัลปาก้า ควรมีความคมชัดมากกว่า แต่เหรียญทองคำที่เป็นประเด็นกลับมีความคมชัดน้อยกว่าเหรียญเนื้ออัลปาก้าแท้ ทำให้เชื่อว่าเหรียญดังกล่าวอาจถูกผลิตจาก "บล็อกถอด" ซึ่งเป็นการนำเหรียญแท้มาถอดแม่พิมพ์ซ้ำ ทำให้รายละเอียดความคมชัดลดลง และเหรียญที่ปั๊มออกมามีความตื้นกว่าการแกะจากบล็อกเหล็กที่เป็นต้นฉบับแท้
พร้อมกันนี้ ยังมีการกล่าวถึงประเด็นการ "สร้างสตอรี่" และสร้างมูลค่าการซื้อขายเหรียญดังกล่าวให้สูงถึงหลายล้านบาท
ซึ่ง "โอ๊ต บางแพ" มองว่าเรื่องราวเหล่านี้ จะสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อวงการพระเครื่อง เนื่องจากเคยมีพฤติกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วกับเหรียญทองคำอื่น ๆ และตนเองต้องการรักษามาตรฐานของวงการพระเครื่อง จึงขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงจุดที่แสดงความเป็นพระแท้ แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงและหลีกเลี่ยงการให้คำอธิบาย โดยหันไปใช้ประเด็นอื่น ๆ เช่น การแสดงฐานะทางการเงิน หรือการบูลลี่แทน
ในส่วนของ "บอย ท่าพระจันทร์" ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 30 ก.ย. โดยโพสต์ข้อความกล่าวถึงคู่กรณีอย่างดุเดือด โดยใช้คำเรียกแทนว่า "#สันเขา #ไอ้แถ" และระบุว่าบุคคลดังกล่าวพยายามเกาะกระแสของตนเอง โดยกล่าวหาว่าอีกฝ่าย "หลอกขายพระปลอม" และ "เล่นแต่พระปลอม" แต่กลับมาวิจารณ์พระแท้
นอกจากนี้ "บอย ท่าพระจันทร์" ยังได้ ท้าพิสูจน์ความจริงด้วยการวางเงิน 5,000,000 บาท โดยระบุว่า หากตนเองพลาดจะจ่าย 10,000,000 บาท แต่ถ้าคู่กรณีผิดจะเอาแค่ 5,000,000 บาท พร้อมทั้งเตือนว่า "จะขายพระปลอมก็อย่าเสือก กับวงการพระแท้" และประกาศว่าจะไม่พูดถึงคู่กรณีอีกต่อไป
สงครามวาทะในครั้งนี้จึงเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดว่าบทสรุปของดรามาพระเครื่องเหรียญทองคำหลวงปู่ทวด ปี 2508 บล็อก "ไม่ผ่าปาก" จะจบลงอย่างไร และจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาให้ความชัดเจนในการพิสูจน์ความแท้ของเหรียญตามที่ถูกเรียกร้องหรือไม่