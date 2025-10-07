"ปากกาในตำนาน!" โหนกระแสเดือดปมพระเก๊-พระแท้ แต่ชาวเน็ตโฟกัส "The Dog" ในมือ "บอย ท่าพระจันทร์"

"บอย ท่าพระจันทร์" และ "โอ๊ต บางแพ" ปะทะเดือดกลาง "โหนกระแส" แม้ศึกพิสูจน์พระเก๊-พระแท้จะดุเดือดจนไฟลุก แต่ชาวเน็ตกลับพร้อมใจกัน หลุดโฟกัส เมื่อสายตาของคน Gen Y จำนวนมากจับจ้องไปที่โต๊ะของ บอย ท่าพระจันทร์ และพบกับไอเท็มเด็ดในตำนานอย่าง "ปากกาลูกลื่น The Dog" ที่เคยฮิตสุดๆ ในยุค 90s-2000s
ในรายการ "โหนกระแส" วันนี้ (7 ต.ค.) ระหว่าง "บอย ท่าพระจันทร์" กับ "โอ๊ต บางแพ" เพื่อถกเถียงประเด็นร้อนเรื่อง พระเก๊-พระแท้ โดยมี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นผู้ดำเนินรายการ
แม้ว่าประเด็นหลักจะเป็นเรื่องดรามาในวงการพระเครื่อง แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาชาวโซเชียลและทำให้คน Gen Y ถึงกับยิ้มกลับเป็น ปากกา ที่บอย ท่าพระจันทร์ ใช้ในรายการ
ปากกาลูกลื่น "The Dog" ฮีโร่ยุค 90's
ระหว่างการสนทนาที่ตึงเครียด หลายคนสังเกตเห็นว่าเซียนพระชื่อดังได้ใช้ปากกา The Dog ในการเขียนและจดบันทึก ซึ่งปากการุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเรียนไทยเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่แล้ว ด้วยดีไซน์ด้ามที่พิมพ์ลายสุนัขน่ารักๆ และราคาที่ไม่แพง
ทันทีที่ภาพปากกาปรากฏออกไป ก็เกิดการแชร์ภาพและแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์ ทำให้แฮชแท็กเกี่ยวกับรายการพุ่งสูงขึ้น
"รายการกำลังเครียด แต่เห็นปากกาพี่บอยแล้ววาร์ปไป ป.4 เลยค่ะ"
"โอ๊ย! ปากกา The Dog ในตำนาน! สมัยนั้นใครมีคือโคตรเท่"
"นี่คือปากกาลูกลื่นด้ามแรกที่เคยซื้อใช้เลยนะ เห็นแล้วคิดถึงอดีตมาก"
แม้เรื่องราวการปะทะฝีปากเรื่องพระจะดุเดือด แต่ปากกาด้ามเดียวก็กลายเป็นซอฟต์เพาเวอร์เรียกคืนความทรงจำวัยเรียนให้กับคนยุค Gen Y และทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเครื่องเขียนในอดีตที่เคยฮิตติดกระเป๋าดินสอของคนไทยมาแล้ว!