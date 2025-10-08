ทายาทสายตรง "คณานุรักษ์" ออกโรง! สยบดราม่าเหรียญหลวงปู่ทวดปี 08 ยัน "ปู่อนันต์" ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

ครอบครัว "คณานุรักษ์" สายตรง "อนันต์ คณานุรักษ์" เคลื่อนไหว โต้ทุกประเด็นร้อนในรายการโหนกระแส ยืนยันปู่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการสร้างเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ตามที่ถูกกล่าวอ้าง พร้อมตั้งคำถามถึงบุคคลที่ชื่อ "แบงค์" ที่ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูล ว่าเป็นใครและไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงศ์ตระกูล
จากกรณี ศึกวิวาทะ ระหว่าง “บอย ท่าพระจันทร์”หรือ “นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย” และ “โอ๊ต บางแพ” หรือ “นายณัฐวัฒน์ ปรียาธร”กับความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ ซึ่งสองฝ่ายฟาดปากกันในโซเชียลจนกลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการเซียนพระ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 ต.ค. น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ซึ่งเป็นลูกหลานสายตรงของตระกูลคณานุรักษ์ ได้ออกมโพสต์ชี้แจงในประเด็นที่ถูกกล่าวอ้างในรายการโหนกระแส โดยระบุว่า...
“07/10/2568 คืนนี้คงโดนปู่กับพ่อมาเขกกะบาล ในฐานะที่กูห้ามแล้วไม่ฟัง ยังเสือกเขียนเรื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้เขียนเล่าเป็นวิทยาทานคนก็ชอบนำไปมโนตามที่อยากจะเอาไปโม้ต่อ แล้วที่อ้างคนชื่อแบงค์ ที่ติดต่อคนนามสกุลคณานุรักษ์ที่เป็นคนสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ แบงค์เป็นใคร
ปู่ผมมีลูก 8 คน มีหลานปู่หลานตารวมกัน 40 คน 48 คนไม่มีใครชื่อแบงค์ แต่หลาน 1 คนมีลูกชื่อแบงค์ จึงมีศักดิ์เป็นเหลนของปู่ แบงค์คนนี้ไม่คบค้าสมาคมกับเซียนพระ ตัดออกไปเลยมีแบงค์อีกคนที่นามสกุลคณานุรักษ์ แต่เป็นคนละสายกับปู่ และเกิดไม่ทันปู่ ก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูล ตกลงแบงค์คือใคร แบงค์ถามใคร ฮิ ๆๆ
วันนี้นั่งฟังโหนกระแส ต่างฝ่ายต่างก็หาเหตุผลมาสนับสนุนตนเอง และต่างก็หาสมัครพรรคพวกมาสนับสนุน แต่เท่าที่ฟัง ไม่มีใครเลยที่บอกว่ารู้เห็นกับการสร้างเหรียญรุ่นนี้ มีแต่การคาดคะเนเอาเอง กับอ้างว่าถามผู้สร้าง ฮิ ๆๆผมสรุปสั้น ๆ จะได้ไม่มโนต่อว่า
ปู่ผมนายอนันต์ คณานุรักษ์ ไม่มีส่วนรู้เห็นในการสร้างเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เพราะวางมือและลาออกจากการเป็นกรรมการวัดช้างให้ส่วนจะมีคณานุรักษ์คนอื่นไปเป็นคนสร้างหรือไม่ ไม่ปรากฏในบันทึกของปู่ หรือคำบอกเล่าของพ่อเหล่งหรือลุงสุนนท์ และพ่อสรุปอีกทีว่า ไม่เคยมีการบันทึกหรือเล่าให้ผมฟังถึงการสร้างเหรียญรุ่นนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการสร้าง เพียงแต่เราไม่รู้รายละเอียดในการสร้างถ้าจะมีการอ้างถึงผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้ที่เป็นคนตระกูคณานุรักษ์ ขอให้รู้ว่าไม่ใช่ทายาทนายอนันต์ คณานุรักษ์ แต่อย่างใด จบข่าว“