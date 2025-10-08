“โกแพะ” แจงดราม่าเหรียญผ่าปาก ไม่เกี่ยวใคร – ย้ำเรื่องที่เล่าเป็นแค่นิทาน

“โกแพะ” ออกมาเคลียร์ หลังถูกโยงกรณีดราม่าพระเครื่อง ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใคร พร้อมเล่านิทานอิงวงการเซียนพระเมื่อ 20 ปีก่อน เรื่องเซียนถอดพิมพ์เหรียญเลื่อนทองคำขายส่งราคาเหรียญละ 8 หมื่นบาท ย้ำชัด “แค่นิทาน ไม่ใช่เรื่องจริง” หวังให้แฟนคลับได้เจอแต่พระแท้เท่านั้น
จากกรณี ศึกวิวาทะ ระหว่าง “บอย ท่าพระจันทร์”หรือ “นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย” และ “โอ๊ต บางแพ” หรือ “นายณัฐวัฒน์ ปรียาธร”กับความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ ซึ่งสองฝ่ายฟาดปากกันในโซเชียลจนกลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการเซียนพระ
อย่างไรก็ตาม ย้อนไปเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “แพะ สงขลา” ได้เคยออกมาโพสต์ข้อความ ระบุว่าตนเองจะมาเล่านิทานให้ฟังว่า
เมื่อราว 20 ปีก่อน มีเซียนพระคนหนึ่งหลบภัยไปอยู่ภาคใต้ ได้รับความช่วยเหลือจากอีกเซียนหนึ่ง จึงตอบแทนด้วยการมอบเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ทองคำให้หนึ่งเหรียญ ต่อมามีคนมาขอดูและซื้อไป 1 แสนบาท ก่อนนำไปขายต่อได้ 1 ล้านบาท
ภายหลังเจ้าของเหรียญเผยว่า เหรียญนั้นเป็นของทำขึ้นเอง โดยขายส่งเหรียญทองคำรุ่นอื่นราคา 5 หมื่นบาท ส่วนเหรียญผ่าปากขายส่ง 8 หมื่นบาท พร้อมย้ำว่านี่เป็นเพียง “นิทาน” ไม่ใช่เรื่องจริง และฝากให้ผู้ติดตามเจอแต่พระแท้เท่านั้น
