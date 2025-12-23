เครมลินยันเจรจาไมอามี่แค่ขั้นตอนปกติ แต่เซเลนสกี้คุยโขมงใกล้บรรลุข้อตกลง ขณะที่นายพลรัสเซียเจอคาร์บอมบ์สังหารอีกคนในมอสโก

เครมลินชี้การเจรจากับอเมริกาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนเป็นแค่ขั้นตอนการทำงาน ไม่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ขณะที่เซเลนสกี้อวดอ้างว่า การคุยกับวอชิงตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใกล้บรรลุผลลัพธ์ที่แท้จริง
ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกเครมลิน ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิซเวสเทียที่นำออกเผยแพร่ในวันอังคาร (23 ธ.ค.) ว่า การเจรจาที่ไมอามี่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเพียงขั้นตอนการทำงาน ไม่ถือเป็นจุดเปลี่ยนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา (20-21 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จัดการประชุมคู่ขนานที่ไมอามี่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่เป็นได้ในการยุติสงครามในยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ 4 ปี โดยมีการประชุมกับตัวแทนของยูเครนและยุโรป และการประชุมแยกต่างหากกับคิริลล์ ดมิทรีฟ ผู้แทนของเครมลินที่ดูแลกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐของรัสเซีย
เปสคอฟคาดว่า จะต้องมีการหารือกันต่อไปอย่าง “ละเอียด” ในระดับผู้เชี่ยวชาญ และเสริมว่า เป้าหมายสำคัญอันดับแรกของรัสเซียคือ การได้รับรู้รายละเอียดของการดำเนินการระหว่างวอชิงตันกับยุโรปและยูเครนเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่มอสโกจะพิจารณาว่า แนวคิดเหล่านั้นสอดคล้องกับ “เจตนารมณ์แองเคอเรจ” หรือไม่
สิ่งที่เปสคอฟพาดพิงถึงคือ การประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา ของอเมริกาในเดือนส.ค. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้ที่รวมถึงการรับประกันด้านความมั่นคงและดินแดน และทั้งคู่ตกลงหารือกันต่อไปในระดับผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลักดันการยุติสงครามในยูเครน
ทางด้านสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของอเมริกา กล่าวว่า การประชุมที่ไมอามี่เป็นไปด้วยดีและสร้างสรรค์ แม้ยังตกลงกันไม่ได้ในบางประเด็นสำคัญที่รวมถึงดินแดนและการรับประกันความมั่นคงก็ตาม
ทว่า ทางฝ่ายประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครน กลับกล่าวในที่ประชุมนักการทูตยูเครนเมื่อวันจันทร์ (22 ธ.ค.) ว่า การเจรจาดังกล่าว “ใกล้บรรลุผลลัพธ์ที่แท้จริง”
เซเลนสกี้เสริมว่า คณะเจรจาหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการ 20 ข้อของอเมริกาที่คุยกันมาหลายสัปดาห์หลังจากร่างฉบับแรกถูกเคียฟและยุโรปวิจารณ์ว่า เอนเอียงเข้าข้างรัสเซีย
ประเด็นที่พูดคุยกันเมื่อสุดสัปดาห์รวมถึงการให้การรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครนเพื่อป้องกันการโจมตีซ้ำของรัสเซียหลังยุติการสู้รบ และแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจยูเครน
ระหว่างการปราศรัยทางวิดีโอเมื่อคืนวันจันทร์ เซเลนสกี้ยังบอกว่า มีการพิจารณาประเด็นสำคัญคือ อเมริกาสามารถทำให้รัสเซียให้คำตอบและเตรียมพร้อมอย่างแท้จริงเพื่อโฟกัสเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การรุกรานได้หรือไม่
ผู้นำยูเครนสำทับว่า การกดดันเครมลินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฉุดราคาน้ำมันรัสเซียลง มาตรการแซงก์ชันอย่างเข้มแข็งในระดับโลก และการกดดันรูปแบบอื่นๆ จะช่วยบ่อนทำลายศักยภาพในการทำสงครามของรัสเซีย
คาร์บอมบ์สังหารนายพลรัสเซีย
ขณะเดียวกัน เมื่อวันจันทร์ได้เกิดคาร์บอมบ์ทางใต้ของมอสโก โดยคณะกรรมาธิการการสอบสวนแห่งรัฐของรัสเซียระบุว่า รถเกีย โซเรนโตที่ขับโดยพลโทฟานิล ซาร์วารอฟ ผู้บัญชาการหน่วยฝึกปฏิบัติการของกองทัพบก ระเบิดหลังเคลื่อนตัวออกจากที่จอดรถเมื่อเวลา 6.55 น. ส่งผลให้ซาร์วารอฟเสียชีวิต
สเวตลานา เปเทรนโก โฆษกคณะกรรมาธิการสอบสวน เผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ สอบปากคำพยาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และเสริมว่า มีความเป็นไปได้ว่า หน่วยข่าวกรองยูเครนอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
นับจากสงครามในยูเครนเริ่มต้นในปี 2022 เจ้าหน้าที่ทหารและผู้สนับสนุนสงครามของรัสเซียหลายคนถูกลอบสังหาร ซึ่งหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนประกาศความรับผิดชอบการโจมตีเหล่านี้หลายครั้ง
ผู้ที่ถูกลอบสังหารในเหตุการณ์คาร์บอมในหรือใกล้มอสโกมีอาทิ สมาชิกอาวุโสคณะเสนาธิการ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ ชีวภาพและเคมี และลูกสาวของนักเคลื่อนไหวชาตินิยมชื่อดัง
(ที่มา: รอยเตอร์)