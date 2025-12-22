กกล.บูรพาตรวจยึด "iPhone - ซิมฮ่องกง" บิ๊กล็อต ซุกไร่อ้อยอรัญประเทศ คาดเตรียมส่งแก๊งคอลฯ ฝั่งเพื่อนบ้าน

กองกำลังบูรพาตรวจยึดโทรศัพท์ iPhone พร้อมซิมฮ่องกงจำนวนมาก กลางไร่อ้อย ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คาดเตรียมลักลอบส่งข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้ในขบวนการอาชญากรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์
วันนี้(22 ธ.ค.) เมื่อเวลา 07.40 น.เพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 กองกำลังบูรพา โดย หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ (ฉก.อรัญประเทศ) และ ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ชค.ทพ.12) โดย กองร้อยทหารพรานที่ 1206 ปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
รายละเอียดการตรวจยึด
ขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายปกครองพื้นที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณ ไร่อ้อยด้านหลังวัดสุทธาวาส (บ.ทุ่งรวงทอง ม.9 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) ได้ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยเป็น กระเป๋าเป้สะพายสีเทา จำนวน 1 ใบ วางทิ้งไว้ในพงหญ้า จึงได้เข้าทำการตรวจสอบโดยละเอียด
รายการของกลางที่ตรวจพบ (รวม 23 เครื่อง และอุปกรณ์)
จากการเปิดกระเป๋าตรวจสอบ พบอุปกรณ์สื่อสารและเอกสารสำคัญจำนวนมาก ดังนี้:
1.โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 (คละสี): จำนวน 22 เครื่อง
2.โทรศัพท์มือถือ iPhone SE: จำนวน 1 เครื่อง
3.ซิมการ์ดโทรศัพท์ (Hong Kong Prepaid): จำนวน 20 ซิม (ยังไม่เปิดใช้งาน)
4.อุปกรณ์เสริม: สายชาร์จ 28 เส้น, ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ 1 ชุด
5.เอกสารสำคัญ: สำเนาบัตรประชาชนระบุชื่อ นายหลิว หมิงหยาง ชาวมณฑลกานซู ประเทศจีน จำนวน 1 แผ่น
การดำเนินการ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ของกลางทั้งหมดถูกนำมาพักคอยเพื่อเตรียมลักลอบส่งข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้ในขบวนการอาชญากรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ ชุดจับกุมได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการสืบสวนหาตัวเจ้าของและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป