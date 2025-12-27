สลดสังเวยยานรก!คนขับรับเสพยา ขับพ่วงบรรทุกดินเสียหลักชนบ้านพัง 3 หลัง ดับ 1 สาหัส 1

เพชรบูรณ์-รถบรรทุกดินมาเต็มลำพุ่งชนบ้าน 3 หลัง กระบะ 2 คันจนเสียหายหนัก สุดสลดหญิงวัย 78 ปีอยู่ในบ้านถูกชนเสียชีวิตคาที่ อีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัส คนขับสารภาพเกิดอาการวูบหลังเสพยาบ้า ตรวจปัสสาวะพบเมทแอมเฟตามีน ตำรวจตั้งข้อหาหนักแล้ว
วันนี้ (27 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านโคก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายเพชรบูรณ์-ท่าเดื่อ พื้นที่หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จึงพร้อมด้วบหน่วยกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นถนน 2 ช่องจราจรให้รถวิ่งสวนทางกันและมีความโค้งเพียงเล็กน้อยรวมทั้งเป็นเขตชุมชน และพบรถยนต์บรรทุกพ่วง ป้ายทะเบียน 82-4687 เพชรบูรณ์ สภาพพึ่งพุ่งชนบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ติดกับถนนจนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลัง โดยตัวรถซุกอยู่ภายในบ้านเลขที่ 91/1 ซึ่งเป็นบ้านสูง 2 ชั้นจนพังทั้งหลัง ภายในบริเวณบ้านยังพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีดำ ป้ายทะเบียน กฉ 1429 เพชรบูรณ์ สภาพถูกรถบรรทุกชนจนเสียหายยับเยิน และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนด์เงิน ป้ายทะเบียน ผก.2938 เพชรบูรณ์ ถูกชนได้รับความเสียหายตรงบริเวณด้านข้าง แรงชนของรถยังทำให้บ้านเลขที่ 91 และบ้านเลขที่ 89/5 ที่อยู่ติดกันได้รับความเสียตรงส่วนหน้าของตัวบ้านอีกด้วย
จากการตรวจสอบพบภายในบ้านหลังแรกมีร่างของนางหล่อ จิตรเพชร อายุ 78 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวถูกรถบรรทุกชนจนเสียชีวิตคาที่ และพบนางหนูเล็ก บุญมี อายุ 68 ปีได้รับบาดเจ็บขาหัก ทางอาสามูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์จึงได้นำส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อย่างเร่งด่วน ภายในบ้านที่เกิดเหตุยังพบทรัพย์สินต่างๆ ถูกชนจนเสียหายกระจัดกระจาย นอกจากนี้ยังพบคนขับรถบรรทุกพ่วงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโดยมีชื่อว่านายประทีป เอี่ยมสะอาด อายุ 45 ปี ชาว ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
นายประทีปบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ขับรถไปบรรทุกดินเพื่อนำไปถมที่บ้านปากปู่ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยวันนี้ขนดินไปแล้วหลายเที่ยว กระทั่งก่อนเกิดเหตุได้เกิดอาการวูบทำให้รถเสียพลักพุ่งไปชนรถยนต์กระบะสีดำ จากนั้นจึงพุ่งเข้าชนร่างของนายหล่อและนางหนูเล็กที่อยู่ในบ้านจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว รถยังไถลต่อไปชนกับรถยนต์กระบะสีบรอนด์เงินที่อยู่ในบ้านและบ้านอีก 2 หลังที่อยู่ติดกันจนเสียหายยับเยิน
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายประทีปไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบระดับแอลกอฮอล์เป็น 0 แต่เมื่อตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าได้เสพยาบ้ามาจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาว่า "เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน),ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย" จากนั้นได้นำตัวส่ง สภ.บ้านโคก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.