"อ.เฉลิมชัย" เผยนักท่องเที่ยวไทย-จีนวางมวยหน้าอุโบสถขาวแค่เรื่องเล็กน้อย ขอให้ใจเย็นแบ่งกันชมแบ่งกันเที่ยว

เชียงราย-"อ.เฉลิมชัย" ชี้นักท่องเที่ยวตะลุมบอนกันในวัดร่องขุ่นแค่เรื่องเล็กน้อย แจงประตูสู่สรวงสวรรค์หน้าพระอุโบสถคือจุดปัญหา คนหน้าหยุดถ่ายรูปคนหลังต่อแถวยาวแออัด เคยแก้ปัญหาทั้งทำคลิปเสียงเตือนหลายภาษา ทำทางแยกซ้ายขวาแต่ไม่ได้ผล
วันนี้ (22 ม.ค.) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิติพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงรายผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้ออกมาเผยแพร่คลิปเพื่อบอกกล่าวกรณีเกิดเหตุกลุ่มนักท่องเที่ยวชกต่อยกันบริเวณทางเดินเข้าพระอุโบสถขาวของวัดร่องขุ่นว่าจุดที่เกิดการตะลุมบอนกันคือ "ประตูสู่สรวงสวรรค์" หลังจากเดินผ่านขุมนรกไปแล้ว ซึ่งเป็นจุดที่มีศิลปะพญามัจจุราชและพระราหู และตรงจุดนี้เป็นตัวปัญหาเลยเพราะทุกคนที่ไปถึงมักจะถ่ายภาพกันตรงจุดนี้ ดังนั้นทางวัดจึงได้มีการจัดทำเป็นบันทึกเสียงหลายภาษาแจ้งไม่ให้มีการยืนถ่ายภาพโดยให้เดินผ่านเข้าไปก่อน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่อแถวกันเป็นจำนวนมากไปจนถึงด้านอก ที่ผ่านมาตนได้ทำทางแยกให้ไปทางซ้ายและทางขวาได้แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมโดยจะไปแออัดถ่ายรูปกันอยู่ตรงที่เกิดเหตุ
"ถ้าออมชอมกันได้ก็ไม่มีปัญหา ที่มีปัญหาคือออมชอมกันไม่ได้เลยเกิดการตะลุมบอนกันขึ้น สุดท้ายก็เรียบร้อยดี ตำรวจก็จัดการออมชอม ก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร เล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องธรรมดานะครับ สงบกันแล้วจิตใจสงบกันแล้วก็ยอมความกัน" อาจารย์เฉลิมชัยกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชกต่อยตะลุมบอนกันหน้าพระอุโบสถขาววัดร่องขุ่นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่อแถวข้ามสะพานที่มีศิลปะขุมนรกไปแล้วและเข้าสู่จุดที่เป็นประตูสวรรค์ แต่ปรากฎว่านักท่องเที่ยวชายชาวจีนคนหนึ่งหยุดยืนถ่ายรูปทำให้นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคนไทยอยู่ด้วยตักเตือนให้รีบเดินต่อไป เพราะเส้นทางคับแคบและอากาศร้อน ทำให้แต่ละฝ่ายเกิดความไม่พอใจกันและตรงเข้าชกต่อยกันเป็นชุลมุนท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่วัดและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้เข้าไปห้ามปรามและแนะนำให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.เมืองเชียงราย กระทั่งท้ายที่สุดต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกันขณะที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายกันรุนแรงจึงยุติเรื่องราวไป.