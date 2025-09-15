“อ.เฉลิมชัย”ด่ากราด!ขึ้น “ไอ้..”ฉกภาพโยงการเมือง-เปิดด่านเขมร

เชียงราย - “อาจารย์เฉลิมชัย” ของขึ้นอีกรอบ..ด่ากราด “ไอ้..เล่นกูอีกแล้ว” หลังคนฉกภาพแอบอ้าง-เขียนข้อความโยงการเมือง-เปิดด่านชายแดนเขมร เผยแพร่ว่อนโซเชียลฯ
วันนี้ (15 ก.ย.) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ได้ออกมาเผยแพร่คลิปด่าคนที่ฉกภาพตัวเองไปประกอบภาพของนายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี พล.อ.ฮุน มาแณต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ว่าที่ รมว.กลาโหม ของไทย
และเขียนข้อความว่า "อ.เฉลิมชัย ด่ายับไอ้พวกขายชาติเข้ามาไม่กี่วันมรงจะมาเปิดด่านแล้วมรึงไม่เห็นหัวประชาชนคนไทยเลยหรือไง ทหารเขารบแทบเป็นแทบตายจนกว่าจะได้แผ่นดินมา บัดซบ.." พร้อมมีข้อความประกอบว่า "เห็นด้วยกับ อ.เฉลิมชัย ส่งหัวใจมา"
อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวว่า เฮ้ยยยย เบื่อๆ ไอ้...า มึงเอากูไปลงอีกแล้ว เอากูไปด่าการเมืองมาโดยตลอด คราวนี้เอาอีกแล้วเรื่องด่าน กูจะไปรู้เรื่องด่าเดิ่น...าอะไรของมึงน่ะ ไอ้..า มึงเอากูไปด่าเขาอีก ไอ้ฉิ...หาย โอ้ย มึงเอาพ่อมึงไปด่าสิ มึงเอากูไปด่าทำไม ไอ้เวร ไอ้..า กูบอกแล้วกูไม่ยุ่งการเมือง กูไม่ยุ่งการเมือง มึงก็เอากูไปด่าๆ ดูสิ ไอ้เวรเอ้ย เอาพ่อมึงไปด่าๆ
ทั้งนี้คลิปของอาจารย์เฉลิมชัยมีข้อความประกอบว่า "บอกไปหลายรอบแล้วว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ก็ยังจะพยายามโยงไปให้ได้เน๊าะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เฉลิมชัยได้ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วย รวมทั้งขอยุติการทำผลงานทางศิลปะยกเว้นวาดภาพเล่น จากนั้นได้ออกท่องเที่ยวโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ไปตามที่ต่างๆ และหลายครั้งเดินทางไปต่างประเทศ โดยอาจารย์เฉลิมชัยประกาศว่าจะหาความสุขในช่วงสูงอายุแล้วและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใดๆ อีก.