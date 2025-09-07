มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง พร้อมมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จัดวิ่งการกุศล “ซุปตาร์รัน 2025” เอาใจสายสุขภาพ

มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จับมือร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ซุปตาร์รัน 2025” เพื่อเอาใจสายสุขภาพ ซึ่งภายในงานนอกจากจะได้ร่วมวิ่งกับเหล่าซุปตาร์เมืองไทย ยังพบกับกิจกรรมความบันเทิงเพียบ โดยกิจกรรมการกุศลครั้งนี้เป็นการจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือนักแสดงที่ประสบภาวะเจ็บป่วยยากไร้ ขาดที่พึ่งพา เสียชีวิต และเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศลทุกด้าน ซึ่งผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อวิ่ง ที่ออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งงานวิ่งการกุศลครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 05.00 - 09.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยจัด 2 แบบ ได้แก่ “วิ่งแบบทั่วไป” และ “แบบเวอร์ชวลรัน” (Virtual Run)
โดย “ไก่ - วรายุฑ มิลินทจินดา” หนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง เผยว่า “ถือเป็นครั้งแรกของมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ที่จัดงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ซุปตาร์รัน 2025 แน่นอนก็ต้องมาวิ่งกับเหล่านักแสดงที่พร้อมใจกันมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ด้วยกัน เราแบ่งการวิ่งเป็นแบบ มินิมาราธอน 10 km. และFun Run 3 km.งานนี้เราเน้น วิ่งกับดารา สนุกกับความบันเทิงบนเวที วิ่งไปหัวเราะไป วิ่งไปควงแขนกันไป วิ่งไปร้องเพลงกันไป ได้ออกกำลังกายและได้รับความสนุกสนานกลับไป พร้อมกับชมคอนเสิร์ต และทานอาหารอร่อยด้วยกัน ใครมาก่อน ได้สนุกกันก่อน ยิ่งกว่าดาวล้านดวงอีก แค่ได้เสื้อที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นที่ระลึก ก็คุ้มแล้วครับ นอกจากเสื้อก็ยังมีเหรียญรางวัล และได้ทานอาหารดูคอนเสิร์ต ถ่ายรูปกับศิลปินดารามากมาย เรียกว่าฟินกันแน่นอนครับ” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทาง https://race.thai.run/suptarrun2025 , https://race.thai.run/suptarrun2025vr , https://www.thaijogging.org/race/suptarrun2025
รัน..สุขภาพ รัน..ความสนุก รัน..กับซุปตาร์
#มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง #มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
#ซุปตาร์รัน2025
“วิ่งแบบทั่วไป” มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 750 บาท และ Fun Run 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท พิเศษบัตร Early Bird Sale ลด 10% ทั้ง 2 รายการเมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2568
“แบบเวอร์ชวล รัน” (Virtual Run) ค่าสมัคร 500 บาท สะสมระยะทาง 90 กิโลเมตร โดยเริ่มส่งผลระยะทางการวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 - 15 ธันวาคม 2568 โดยผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อวิ่ง ที่ออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติพร้อมเหรียญรางวัลให้กับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน พร้อมกับโล่ห์รางวัลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้กับผู้ชนะในแต่ละประเภทอีกด้วย