“เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ชื่นชมผลงานศิลปินดาวน์ซินโดรม

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 21/3 STUDIO สตูดิโอศิลปะสำหรับผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญาแห่งแรกในไทย จัดนิทรรศการ ‘JUST LET ME BE’ ภายใต้แนวคิด ‘IF YOU DON’T UNDERSTAND ME DON’T WORRY – ถ้าไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรเลย แค่ปล่อยให้เราได้เป็นตัวของเราเอง’ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok โดยมี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี บุญชัย เบญจรงคกุล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ MOCA Bangkok และมี ฤาชุตา บุญสูง ผู้ชื่นชอบและสะสมงานศิลปะ ร่วมงาน
สัมผัสความงามจากมุมมองและความรู้สึก ของศิลปินผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญา 50 คน ผ่านผลงานภาพวาดสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ รวมกว่า 200 ชิ้น ซึ่งแต่ละผลงานเปรียบเสมือนบทสนทนาภายในใจที่สะท้อนตัวตนโดยไม่ต้องการคำตีความ หากแต่เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้เปิดใจ และปล่อยให้ศิลปะได้พูดแทน
อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวถึงนิทรรศการ JUST LET ME BE ว่า “ศิลปินกลุ่มนี้มีหัวใจบริสุทธิ์และสะอาด เต็มไปด้วยความเป็นตัวตนที่ไม่ซ้ำ ผลงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยพลัง สีสันจัดจ้าน ลายเส้นอิสระ พร้อมเอกลักษณ์ชัดเจนในแต่ละคน ที่น่าทึ่งคือการผสมสีจากความรู้สึกล้วนๆ ทำให้ทุกชิ้นมีโทนสีและฝีแปรงไม่เหมือนใคร ต้องชื่นชมผู้จัดงานที่ออกแบบการจัดแสดงได้ดี และขอชื่นชนพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศแห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้พวกเขา การได้มาแสดงผลงานที่นี่ถือเป็นเกียรติสูงสุด เพราะเป็นสถานที่รวบรวมผลงานของศิลปินที่ยอดเยี่ยมของประเทศ”
ร่วมสัมผัสความงามที่ไม่ต้องอธิบายวันนี้-31 สิงหาคม 2568