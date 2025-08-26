xs
xsm
sm
md
lg

“เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ชื่นชมผลงานศิลปินดาวน์ซินโดรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และบุญชัย เบญจรงคกุล
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 21/3 STUDIO สตูดิโอศิลปะสำหรับผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญาแห่งแรกในไทย จัดนิทรรศการ ‘JUST LET ME BE’ ภายใต้แนวคิด ‘IF YOU DON’T UNDERSTAND ME DON’T WORRY – ถ้าไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรเลย แค่ปล่อยให้เราได้เป็นตัวของเราเอง’ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok โดยมี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี บุญชัย เบญจรงคกุล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ MOCA Bangkok และมี ฤาชุตา บุญสูง ผู้ชื่นชอบและสะสมงานศิลปะ ร่วมงาน

คณชัย เบญจรงคกุล, ฤาชุตา บุญสูง, โอ อนุชิต และน้องวายุ
สัมผัสความงามจากมุมมองและความรู้สึก ของศิลปินผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญา 50 คน ผ่านผลงานภาพวาดสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ รวมกว่า 200 ชิ้น ซึ่งแต่ละผลงานเปรียบเสมือนบทสนทนาภายในใจที่สะท้อนตัวตนโดยไม่ต้องการคำตีความ หากแต่เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้เปิดใจ และปล่อยให้ศิลปะได้พูดแทน

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และน้องไนน์กับผลงาน
อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวถึงนิทรรศการ JUST LET ME BE ว่า “ศิลปินกลุ่มนี้มีหัวใจบริสุทธิ์และสะอาด เต็มไปด้วยความเป็นตัวตนที่ไม่ซ้ำ ผลงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยพลัง สีสันจัดจ้าน ลายเส้นอิสระ พร้อมเอกลักษณ์ชัดเจนในแต่ละคน ที่น่าทึ่งคือการผสมสีจากความรู้สึกล้วนๆ ทำให้ทุกชิ้นมีโทนสีและฝีแปรงไม่เหมือนใคร ต้องชื่นชมผู้จัดงานที่ออกแบบการจัดแสดงได้ดี และขอชื่นชนพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศแห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้พวกเขา การได้มาแสดงผลงานที่นี่ถือเป็นเกียรติสูงสุด เพราะเป็นสถานที่รวบรวมผลงานของศิลปินที่ยอดเยี่ยมของประเทศ”

ร่วมสัมผัสความงามที่ไม่ต้องอธิบายวันนี้-31 สิงหาคม 2568

จาริณี เมธีกุล ศิลปินผู้ก่อตั้ง 213 STUDIO

วัฒนชัย อนุรัฐพันธ์, ฤาชุตา บุญสูง และจาริณี เมธีกุล

สุชาติ โอวาทวรรณสกุล

คณชัย เบญจรงคกุล และน้องวายุ

ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และบุญชัย เบญจรงคกุล
คณชัย เบญจรงคกุล, ฤาชุตา บุญสูง, โอ อนุชิต และน้องวายุ
จาริณี เมธีกุล ศิลปินผู้ก่อตั้ง 213 STUDIO
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และน้องไนน์กับผลงาน
วัฒนชัย อนุรัฐพันธ์, ฤาชุตา บุญสูง และจาริณี เมธีกุล
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น