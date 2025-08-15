ศิลปิน – เซเลบ ร่วมสัมผัสความงามที่ไม่ต้องอธิบายใน ‘JUST LET ME BE’ ผลงานจากปลายพู่กันผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับคัดเลือกจาก MOCA Bangkok

เพราะบางครั้งศิลปะก็ไม่จำเป็นต้องอธิบาย… สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 21/3 STUDIOสตูดิโอศิลปะสำหรับผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญาแห่งแรกในไทย เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์ก้าวข้ามกรอบของความเข้าใจ สัมผัสความงดงามที่ไม่ต้องอธิบาย ในนิทรรศการ ‘JUST LET ME BE’ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘IF YOU DON’T UNDERSTAND ME DON’T WORRY – ถ้าไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรเลย แค่ปล่อยให้เราได้เป็นตัวของเราเอง’ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok
MOCA Bangkok นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของศิลปินหลายคน การที่ผลงานของผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญากลุ่มนี้ได้ไปจัดแสดงที่แห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งของพวกเขา ที่สามารถผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจาก MOCA Bangkok
‘JUST LET ME BE’ จะพาทุกคนไปสัมผัสความงามจากมุมมองและความรู้สึกของศิลปินผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 50 คน ผ่านผลงานภาพวาดสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ รวมกว่า 200 ชิ้น ซึ่งแต่ละผลงานเปรียบเสมือนบทสนทนาภายในใจที่สะท้อนตัวตนโดยไม่ต้องการคำตีความ หากแต่เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้เปิดใจ และปล่อยให้ศิลปะได้พูดแทน
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง มากล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจาก คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ MOCA Bangkok และ คุณฤาชุตา บุญสูง ผู้ชื่นชอบและสะสมงานศิลปะ มาร่วมงาน
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวถึงนิทรรศการ JUST LET ME BE ว่า “ศิลปินกลุ่มนี้มีหัวใจบริสุทธิ์และสะอาด งานของพวกเขาเป็นภาพสะท้อนสภาวะภายใน ไม่ยึดติดทักษะหรือกฎเกณฑ์ จึงเต็มไปด้วยความเป็นตัวตนที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินมืออาชีพพยายามค้นหาและเรียนรู้ แต่พวกเขากลับสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผลงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยพลัง สีสันจัดจ้าน ลายเส้นอิสระ พร้อมเอกลักษณ์ชัดเจนในแต่ละคน ที่น่าทึ่งคือการผสมสีจากความรู้สึกล้วน ๆ ทำให้ทุกชิ้นมีโทนสีและฝีแปรงไม่เหมือนใคร ต้องชื่นชมผู้จัดงานที่ออกแบบการจัดแสดงได้ดี และขอชื่นชนพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศแห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้พวกเขา การได้มาแสดงผลงานที่นี่ถือเป็นเกียรติสูงสุด เพราะเป็นสถานที่รวบรวมผลงานของศิลปินที่ยอดเยี่ยมของประเทศ”
คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “นิทรรศการนี้ไม่เพียงเป็นพื้นที่ให้ศิลปินของเราได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถ แต่เป็นการยืนยันว่าทุกคนเป็นศิลปินได้ในแบบของตัวเอง และนิทรรศการนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญา เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขามีจินตนาการและสร้างสรรค์ผลงานได้ดี เพียงแค่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่”
คุณจาริณี เมธีกุล ศิลปินผู้ก่อตั้ง 21/3 STUDIO กล่าวว่า “เราเชื่อในพลังของศิลปะ ศิลปะช่วยให้พวกเขาแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดได้อย่างอิสระ สิ่งที่เราเห็นในวันนี้คือผลลัพธ์ของความตั้งใจที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดที่มีความหมายลึกซึ้งและมีความเป็นตัวตนของแต่ละคน ความงามในแบบของเขาอาจไม่ได้อยู่ในกรอบของศิลปะที่เราคุ้นเคย แต่มันคือความงามที่ออกมาจากใจ เราหวังว่าผู้ชมนิทรรศการจะได้สัมผัสถึงความหมายและความงามที่ซ่อนอยู่ในแต่ละภาพ ถ้าไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรเลย แค่ปล่อยให้เราได้เป็นตัวเอง”
คุณฤาชุตา บุญสูง กล่าวถึงความประทับใจที่ได้มาชมงานครั้งนี้ว่า “เสน่ห์ของผลงานที่นำมาจัดแสดงอยู่ที่ความเป็นตัวตนจริง ๆ ของศิลปิน ซึ่งสะท้อนผ่านลายเส้นและสีสันที่เต็มไปด้วยความจริงใจ เป็นอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาโดยไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายเพิ่ม ส่วนตัวรู้สึกประทับใจกับภาพที่ใช้โทนสีสดและการปาดพู่กันอย่างอิสระ ทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงาน ความมั่นใจ และแนวคิด “เป็นตัวเอง” ที่นิทรรศการนี้ต้องการสื่อ อยากเชิญชวนคนที่รักงานศิลปะมาเปิดใจชมผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ เชื่อว่าจะได้รับแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ ๆ กลับไป”
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการ JUST LET ME BE ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โถงชั้น G MOCA Bangkok เขตจตุจักร ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2568