อายุมากมีลูกยาก ป้องกันเซลล์ไข่เสื่อม ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

อนุมูลอิสระ (free radicals) หรือ Reactive oxygen species (ROS) เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในกระบวนการเผาผลาญระดับเซลล์ เป็นกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระที่สร้างความเสียหายแก่เซลล์ หากร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ที่จะมาจัดการกับ ROS ไม่เพียงพอจะทำให้เซลล์ต่าง ๆ ถูกทำลายจนเสื่อมไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้แก่เร็ว ผิวพรรณโร่งรวย และก่อให้เกิดโรคต่างๆ รวมถึงเซลล์ไข่ของผู้หญิงด้วย ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่จะกลายเป็นทารกน้อยในครรภ์มารดา และเซลล์ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในร่ายกายผู้หญิงที่เซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระมากที่สุด ผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับเซลล์ไข่ 6 ล้านฟองตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และเมื่อคลอดออกมามีเซลล์ไข่ติดตัวมาประมาณ 1- 2 ล้านใบ โดยเซลล์ไข่จะลดลงเรื่อย ๆ จากอายุที่เพิ่มมากขึ้น และจากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ ซึ่งในวัยเจริญพันธุ์ที่เริ่มมีประจำเดือน อายุประมาณ 13 ปี ไข่จะเหลือแค่ประมาณ 7 แสนใบ และเซลล์ไข่จะลดลงประมาณ 1,000 ใบในทุกรอบเดือน และในช่วงชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนรังไข่เสื่อมจะมีจำนวนไข่ที่มีผลทำให้ตั้งครรภ์ได้เพียง 400 - 500 ฟอง เพราะการตกไข่แต่ละครั้งจะมีไข่เพียงฟองเดียวที่สมบูรณ์ เมื่อมีอายุมากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่ด้อยลง และมีอนุมูลอิสระที่มาก โดยในผู้หญิงวัย 35 ปีขึ้นไปเป็นช่วงขาลงของวัยเจริญพันธุ์ ไข่จะลดลงอย่างรวดเร็ว และโครโมโซมในเซลล์ไข่มีโอกาสผิดปกติของสูงถึง 50% และเมื่ออายุ 40 ปี โครโมโซมมีโอกาสผิดปกติสูงถึง 85 - 90% และมีความเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรมสูง นอกจากนี้อายุที่มากขึ้นยังส่งผลต่อฮอร์โมนเพศที่ลดลง รังไข่เสื่อม ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากอนุมูลอิสระในร่างกายที่มากขึ้นตามอายุอนุมูลอิสระทำให้เซลล์ไข่ไม่สวย เซลล์ไข่แก่ ไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้ อันเนื่องมาจากเมื่อมีอายุมากและมีอนุมูลอิสระเยอะ พลังงานในไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ลดลง ซึ่งไมโตคอนเดรียทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ซึ่งอยู่รูปของ ATP (Adenosine Triphosphate) ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของเซลล์ เมื่ออายุมากพลังงานในไมโตคอนเดรียจะลดลง ไม่มีพลังงานเพียงพอ ส่งผลให้ปฏิสนธิไม่สำเร็จ หรือ หากปฎิสนธิตัวอ่อนมักไม่มีพลังงานมากพอในการแบ่งเซลล์ ทำให้ไม่สามารถแบ่งเซลล์ไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) จึงไม่สามารถฝังตัวในมดลูกได้ โดยเฉพาะคนที่ทำเด็กหลอดแก้ว หรือ อิ๊กซี่ (ICSI) ที่ต้องดูดไข่ออกมาปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ต้องอาศัยไข่ที่มีคุณภาพ มีอนูมูลอิสระน้อย และมีพลังงานสูง เพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิและแบ่งเซลล์ไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ ซึ่งเป็นระยะพร้อมในการย้ายตัวอ่อนไปฝังในมดลูกเพื่อเติบโตเป็นทารกต่อไป และยังลดโอกาสเสี่ยงจากความผิดปกติของโครโมโซมอีกด้วยดังนั้นอนุมูลอิสระเกี่ยวข้องโดยตรงกับเซลล์ไข่ของผู้หญิงเพราะอนุมูลอิสระจะไปทำลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายไม่เว้นแม้แต่เซลล์ไข่ ซึ่งเซลล์ไข่ เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่ายกาย และเซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระมากที่สุดมีรายงายวิจัยบ่งชี้ว่า ไข่มีความอ่อนไหวต่อ ROS เพราะระดับ ROS ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ DNA ของไข่ถูกทำลาย ทำให้เกิดปัญหามีบุตรยากตามมา ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งมีสาเหตุทั้งปัจจัยภายใน ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองจากกระบวนการเผาผลาญ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และจากปัจจัยภายนอก เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิต การทานอาหารของผู้คนที่เร่งรีบในชีวิตประจำวัน อาจทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือทานอาหาร Fast food กินไขมันทรานส์ อาหารแช่แข็ง อาหารที่ต้องอุ่นไมโครเวฟ รวมถึงสิ่งแวดล้อม เจอฝุ่นควัน มลภาวะ แสงแดด หรือแม้แต่ควันบุหรี่จากคนรอบข้าง ซึ่งล้วนแล้วกระตุ้นให้ร่างกายผลิตอนุมลอิสระมากขึ้นอ้างอิงงานวิจัยเรื่อง Antioxidants Reduce Oxidative Stress in Follicular Fluid of Aged Women Undergoing IVF ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Biology and Endocrinology ปี 2016 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ "สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดสภาวะความไม่สมดุลในการเกิดอนุมูลอิสระในของเหลวในถุงหุ้มไข่ ในผู้หญิงอายุมากที่เข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว" โดยได้ทำการเก็บตัวอย่าง Follicular Fluid (FF) จากสตรีมีบุตรยากที่อายุมากกว่า 39 ปี ที่เข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว โดยแต่ละคนจะถูกประเมินค่า Follicular Fluid ในช่วงกระตุ้นไข่ และก่อนเก็บไข่ 2 รอบ โดยรอบแรกไม่ได้รับวิตามิน เพื่อเปรียบเทียบกับรอบที่สองที่ได้รับวิตามินล่วงหน้า 3 เดือน ผลปรากฏว่า รอบที่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุ (Micronutrients) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ปริมาณอนุมูลอิสระใน Follicular Fluid ลดลงอย่างมาก ดังนั้น การได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอก่อนการเก็บไข่ จะช่วยสร้างสภาวะของของเหลวในถุงหุ้มไข่ให้ปกติ ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ เมื่อเก็บไข่จะได้ไข่ใบที่สุกพร้อมปฏิสนธิดังนั้น สำหรับผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทางการแทพย์เพื่อเตรียมตัวทำอิ๊กซี่ (ICSI) การได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอก่อนการเก็บไข่จะช่วยสร้างสภาวะของของเหลวในถุงหุ้มไข่ให้ปกติ ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของเซลล์ไข