"อ.เฉลิมชัย"หวนเขียนรูปร่วมด้วย!ระดมศิลปินทั่วไทยสร้างผลงานช่วยทหารชายแดน

เชียงราย - “อาจารย์เฉลิมชัย” ออกโรง..ประกาศเขียนรูปร่วมด้วย พร้อมเชิญชวนศิลปินทั่วไทย สะบัดพู่กันสร้างผลงานศิลปะระดมทุนช่วยครอบครัวพี่น้องทหารหาญที่บาดเจ็บ-เสียชีวิต จากสงครามไทย-กัมพูชา
เครือข่ายสมาคมขัวศิลปะ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 เทศบาลนครเชียงราย,องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย, เหล่ากาชาดและกองบิน 416 กองทัพอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ "“ศิลปะเพื่อแผ่นดิน กำลังใจสู่ชายแดน" ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทหารชายแดนไทย-กัมพูชา
เชิญชวนบรรดาศิลปินทั่วประเทศไทยได้ร่วมส่งผลงานไปจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อนำรายได้ไปมอบให้กับครอบครัวเหล่าทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะบาดเจ็บจากสงครามดังกล่าว
โครงการฯ กำหนดให้ศิลปินส่งมอบผลงานได้ระหว่างวันที 7-9 ก.ย.2568 และจะจัดกิจกรรมแสดงผลงานระหว่างวันที่ 13-30 ก.ย.2568 ซึ่งจะมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ปาฐกถาพิเศษเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและพลังแห่งศิลปะเพื่อแผ่นดิน และมี พล.ต.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ Central Art Gallery ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย
อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวว่าถือเป็นโครงการที่น่าสนใจมากที่สุด เพราะเป็นการระดมทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกจากสงครามครั้งนี้ ตนจึงขอเชิญชวนพี่น้องศิลปินได้มาร่วมกัน สำหรับตนได้เขียนรูปไว้ 1 รูป เพื่อนำมาทำเสื้อและยกรายได้ทั้งหมดให้กับทางทหารโดยตรง
ส่วนพี่น้องศิลปินจากทั่วประเทศสามารถมาร่วมได้ โดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายยินดีจัดสถานที่เอาไว้รองรับผลงานที่คาดว่าจะมีผู้ส่งเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมาก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมขัวศิลปะได้
ด้านสมาคมขัวศิลปะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบรรดาศิลปินว่าสามารถส่งผลงานจิตรกรรมเข้าร่วม ขนาดรวมกรอบไม่เกิน 60x80 ซม.นำส่งผลงานได้ที่ Central Art Gallery ชั้น G ศูนยการค้าเซ็นทรัลเชียงราย อ.เมืองเชียงราย หรือสามารถส่งทางพัสดุไปยัง "พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย (ขัวศิลปะ) ถนนหอศิลป์ หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100 โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 088-4185431
ผลงานทั้งหมดเมื่อจำหน่ายแล้วจะนำรายได้จำนวน 50% ของมูลค่าเต็มส่งมอบให้กับทหาร ส่วนผลงานที่ไม่ได้จำหน่ายทางสมาคมขัวศิลปะจะมอบให้กับแก่มณฑลทหารบกที่ 37 เพื่อจัดแสดงเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารรวมทั้งใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป